https://ria.ru/20241102/rosfinmonitoring-1981561928.html

Главу отдела ГУР Минобороны Украины Николая Сподара* признали террористом

Главу отдела ГУР Минобороны Украины Николая Сподара* признали террористом - РИА Новости, 02.11.2024

Главу отдела ГУР Минобороны Украины Николая Сподара* признали террористом

Николай Сподар*, возглавлявший отдел "Юг" главного управления разведки министерства обороны Украины, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:57

2024-11-02T15:57

2024-11-02T16:02

украина

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

житомирская область

сергей швиденко

фсб

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Николай Сподар*, возглавлявший отдел "Юг" главного управления разведки министерства обороны Украины, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Сподар Николай Богданович*, 06.03.1965, село Народичи Житомирской области УССР", - говорится в сообщении.Имя Сподара* известно с 2021 года. Он фигурировал в деле старшего офицера ГУР МО Украины капитана 1-го ранга Сергея Швиденко, которого приговорили в России к 6,5 годам колонии строгого режима.По данным ФСБ, Швиденко с Украины координировал подготовку и курировал работу диверсионной группы. В 2016 году в Крыму задержали четырех ее членов: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки. В ФСБ рассказали, что они планировали взорвать башню радиотелевизионного передающего центра, мобильную газотурбинную электростанцию, склад горюче-смазочных материалов и мачту радиоцентра Черноморского флота.Самого Швиденко задержали в июле 2021 года. Он дал признательные показания и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник — полковник Николай Сподар*, возглавлявший оперативный отдел "Юг" ГУР МО Украины.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240513/makarevich-1945585695.html

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украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), житомирская область, сергей швиденко, фсб, россия