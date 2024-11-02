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Главу отдела ГУР Минобороны Украины Николая Сподара* признали террористом - РИА Новости, 02.11.2024
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15:57 02.11.2024 (обновлено: 16:02 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/rosfinmonitoring-1981561928.html
Главу отдела ГУР Минобороны Украины Николая Сподара* признали террористом
Главу отдела ГУР Минобороны Украины Николая Сподара* признали террористом - РИА Новости, 02.11.2024
Главу отдела ГУР Минобороны Украины Николая Сподара* признали террористом
Николай Сподар*, возглавлявший отдел "Юг" главного управления разведки министерства обороны Украины, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:57
2024-11-02T16:02
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
житомирская область
сергей швиденко
фсб
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Николай Сподар*, возглавлявший отдел "Юг" главного управления разведки министерства обороны Украины, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Сподар Николай Богданович*, 06.03.1965, село Народичи Житомирской области УССР", - говорится в сообщении.Имя Сподара* известно с 2021 года. Он фигурировал в деле старшего офицера ГУР МО Украины капитана 1-го ранга Сергея Швиденко, которого приговорили в России к 6,5 годам колонии строгого режима.По данным ФСБ, Швиденко с Украины координировал подготовку и курировал работу диверсионной группы. В 2016 году в Крыму задержали четырех ее членов: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки. В ФСБ рассказали, что они планировали взорвать башню радиотелевизионного передающего центра, мобильную газотурбинную электростанцию, склад горюче-смазочных материалов и мачту радиоцентра Черноморского флота.Самого Швиденко задержали в июле 2021 года. Он дал признательные показания и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник — полковник Николай Сподар*, возглавлявший оперативный отдел "Юг" ГУР МО Украины.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), житомирская область, сергей швиденко, фсб, россия
Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Житомирская область, Сергей Швиденко, ФСБ, Россия
Главу отдела ГУР Минобороны Украины Николая Сподара* признали террористом

Николая Сподара признали террористом и экстремистом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Николай Сподар*, возглавлявший отдел "Юг" главного управления разведки министерства обороны Украины, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Сподар Николай Богданович*, 06.03.1965, село Народичи Житомирской области УССР", - говорится в сообщении.
Имя Сподара* известно с 2021 года. Он фигурировал в деле старшего офицера ГУР МО Украины капитана 1-го ранга Сергея Швиденко, которого приговорили в России к 6,5 годам колонии строгого режима.
По данным ФСБ, Швиденко с Украины координировал подготовку и курировал работу диверсионной группы. В 2016 году в Крыму задержали четырех ее членов: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки. В ФСБ рассказали, что они планировали взорвать башню радиотелевизионного передающего центра, мобильную газотурбинную электростанцию, склад горюче-смазочных материалов и мачту радиоцентра Черноморского флота.
Самого Швиденко задержали в июле 2021 года. Он дал признательные показания и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник — полковник Николай Сподар*, возглавлявший оперативный отдел "Юг" ГУР МО Украины.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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УкраинаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Житомирская областьСергей ШвиденкоФСБРоссия
 
 
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