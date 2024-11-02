https://ria.ru/20241102/rosbank-1981582810.html

Присоединение Росбанка к Т-Банку одобрили акционеры обеих организаций

Присоединение Росбанка к Т-Банку одобрили акционеры обеих организаций - РИА Новости, 02.11.2024

Присоединение Росбанка к Т-Банку одобрили акционеры обеих организаций

Договор о присоединении Росбанка к Т-Банку утвержден акционерами обоих кредитных организаций, следует из информации, размещенной на сайте раскрытия... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:12

2024-11-02T17:12

2024-11-02T17:12

экономика

станислав близнюк

росбанк

центральный банк рф (цб рф)

т-банк (ао «тинькофф банк»)

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Договор о присоединении Росбанка к Т-Банку утвержден акционерами обоих кредитных организаций, следует из информации, размещенной на сайте раскрытия корпоративной информации. "Принятое решение: Реорганизовать публичное акционерное общество "Росбанк" в форме присоединения к акционерному обществу "ТБанк" ... Утвердить договор о присоединении публичного акционерного общества "Росбанк" к акционерному обществу "ТБанк", - говорится в материалах Росбанка. "Формулировки решений… Реорганизовать акционерное общество "ТБанк" в форме присоединения к нему публичного акционерного общества Росбанк;.. Утвердить договор о присоединении публичного акционерного общества Росбанк к акционерному обществу "ТБанк", - указано в материалах Т-Банка. Акционеры соответствующих банков уполномочили подписать договор о присоединении Росбанка к Т-банку главу Т-Банка Станислава Близнюка, а также председателя правления Росбанка Николая Сидорова и главного бухгалтера - директора департамента учета и отчетности Росбанка Максима Постовалова, а в случае их временного отсутствия – лиц, исполняющих их обязанности. Акционеры Т-Банка приняли также решение увеличить уставный капитал банка путем размещения дополнительных акций в размере 300 миллионов штук. "Способ размещения дополнительных акций: конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества; … коэффициент конвертации: 5,88…обыкновенных акций публичного акционерного общества "Росбанк" номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию акционерного общества "ТБанк" номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая", - указывается в материалах Т-Банка. Размер уставного капитала Т-Банка, как сообщается, по результатам реорганизации будет определен на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и не превысит 9,772 миллиарда рублей. МКПАО "ТКС Холдинг", материнская компания Т-Банка (бывший "Тинькофф"), объявила о приобретении Росбанка в марте. А в середине августа компания сообщала, что получила контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направила в ЦБ РФ оферту на выкуп оставшихся акций. В сентябре сообщалось, что интеграция Росбанка может быть завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку. Завершение интеграции, как сообщалось, запланировано в первом квартале 2025 года.

https://ria.ru/20241102/tsentrobank-1981507738.html

https://ria.ru/20241031/peskov-1981099622.html

https://ria.ru/20240913/stavka-1972603003.html

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экономика, станислав близнюк, росбанк, центральный банк рф (цб рф), т-банк (ао «тинькофф банк»), россия