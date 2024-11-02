https://ria.ru/20241102/rogov-1981565685.html

ВС России обхватывают Курахово с трех сторон, заявил Рогов

ВС России обхватывают Курахово с трех сторон, заявил Рогов - РИА Новости, 02.11.2024

ВС России обхватывают Курахово с трех сторон, заявил Рогов

Российские войска обхватывают с трех сторон город Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:13

2024-11-02T16:13

2024-11-02T16:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Российские войска обхватывают с трех сторон город Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов рассказал агентству, что ВС РФ уже вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово. "Наши войска практически обхватили Курахово с востока и юга. А с севера зашли в поселок Новодмитровка, который находится примерно в восьми километрах от Курахово", - заявил он. В субботу Минобороны сообщило об освобождении Кураховки – поселка, расположенного примерно в 15 километрах к северо-востоку от Курахово. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20241031/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20241102/zapad-1981553909.html

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донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф