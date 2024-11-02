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ВС России обхватывают Курахово с трех сторон, заявил Рогов - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/rogov-1981565685.html
ВС России обхватывают Курахово с трех сторон, заявил Рогов
ВС России обхватывают Курахово с трех сторон, заявил Рогов - РИА Новости, 02.11.2024
ВС России обхватывают Курахово с трех сторон, заявил Рогов
Российские войска обхватывают с трех сторон город Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:13
2024-11-02T16:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Российские войска обхватывают с трех сторон город Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов рассказал агентству, что ВС РФ уже вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово. "Наши войска практически обхватили Курахово с востока и юга. А с севера зашли в поселок Новодмитровка, который находится примерно в восьми километрах от Курахово", - заявил он. В субботу Минобороны сообщило об освобождении Кураховки – поселка, расположенного примерно в 15 километрах к северо-востоку от Курахово. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241031/kurakhovo-1980950150.html
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донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России обхватывают Курахово с трех сторон, заявил Рогов

Рогов: российские войска обхватывают Курахово в ДНР с трех сторон

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Российские войска обхватывают с трех сторон город Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов рассказал агентству, что ВС РФ уже вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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"Наши войска практически обхватили Курахово с востока и юга. А с севера зашли в поселок Новодмитровка, который находится примерно в восьми километрах от Курахово", - заявил он.
В субботу Минобороны сообщило об освобождении Кураховки – поселка, расположенного примерно в 15 километрах к северо-востоку от Курахово.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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