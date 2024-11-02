https://ria.ru/20241102/rieltor-1981456443.html
Риелтор рассказала о рынке микроквартир в новостройках Москвы
Риелтор рассказала о рынке микроквартир в новостройках Москвы - РИА Новости, 02.11.2024
Риелтор рассказала о рынке микроквартир в новостройках Москвы
В Москве в настоящее время на рынке новостроек сосредоточено более 5 тысяч квартир площадью менее 28 квадратных метров - такое жилье может исчезнуть из продажи... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T03:19
2024-11-02T03:19
2024-11-02T03:39
жилье
экономика
москва
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МОСКВА, 10 окт - РИА Недвижимость. В Москве в настоящее время на рынке новостроек сосредоточено более 5 тысяч квартир площадью менее 28 квадратных метров - такое жилье может исчезнуть из продажи через два-три года, рассказала РИА Недвижимость основатель "Бест-Новостроя" Ирина Доброхотова.Ранее власти Москвы запретили строительство в столице квартир площадью менее 28 квадратных метров."О полном исчезновении квартир такой площади из экспозиции на первичном рынке можно будет говорить не ранее, чем через два-три года, когда закончатся продажи в жилых комплексах, стартовавших до запрета. Тут многое зависит от политики конкретных застройщиков и их управления ассортиментом: когда, какими пулами они будут выводить в продажу такие лоты. Также сильно влияет и спрос, уровень ипотечных ставок и общий уровень цен", - отметила Доброхотова.По ее данным, пока доля микроквартир в структуре предложения новостроек в Москве практически не изменилась относительно мая 2024 года, составляя почти 12% (всего 5,3 тысячи лотов).По словам Доброхотовой, средняя стоимость микроквартир на первичном рынке столицы на данный момент составляет 10,6 миллиона рублей - существенно ниже относительно стандартных квартир в 55-60 "квадратов" (в среднем 23,9 миллиона рублей).Она также отметила, что в основном девелоперы уже сориентировались в ситуации и с момента появления информации о запрете микроквартир решили вопрос с квартирографией проектируемых проектов. "Доля проектов, отправленных на доработку, составляет менее 10% от общего объема проектов в Москве", - подытожила Доброхотова.
https://realty.ria.ru/20241102/fns-1981404005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье, экономика, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Жилье, Экономика, Москва, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Риелтор рассказала о рынке микроквартир в новостройках Москвы
Риелтор: микроквартиры в новостройках Москвы уйдут с рынка за два-три года
МОСКВА, 10 окт - РИА Недвижимость. В Москве в настоящее время на рынке новостроек сосредоточено более 5 тысяч квартир площадью менее 28 квадратных метров - такое жилье может исчезнуть из продажи через два-три года, рассказала РИА Недвижимость основатель "Бест-Новостроя" Ирина Доброхотова.
Ранее власти Москвы запретили строительство в столице квартир площадью менее 28 квадратных метров.
"О полном исчезновении квартир такой площади из экспозиции на первичном рынке можно будет говорить не ранее, чем через два-три года, когда закончатся продажи в жилых комплексах, стартовавших до запрета. Тут многое зависит от политики конкретных застройщиков и их управления ассортиментом: когда, какими пулами они будут выводить в продажу такие лоты. Также сильно влияет и спрос, уровень ипотечных ставок и общий уровень цен", - отметила Доброхотова.
По ее данным, пока доля микроквартир в структуре предложения новостроек в Москве практически не изменилась относительно мая 2024 года, составляя почти 12% (всего 5,3 тысячи лотов).
По словам Доброхотовой, средняя стоимость микроквартир на первичном рынке столицы на данный момент составляет 10,6 миллиона рублей - существенно ниже относительно стандартных квартир в 55-60 "квадратов" (в среднем 23,9 миллиона рублей).
Она также отметила, что в основном девелоперы уже сориентировались в ситуации и с момента появления информации о запрете микроквартир решили вопрос с квартирографией проектируемых проектов. "Доля проектов, отправленных на доработку, составляет менее 10% от общего объема проектов в Москве", - подытожила Доброхотова.