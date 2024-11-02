https://ria.ru/20241102/rieltor-1981456443.html

Риелтор рассказала о рынке микроквартир в новостройках Москвы

Риелтор рассказала о рынке микроквартир в новостройках Москвы - РИА Новости, 02.11.2024

Риелтор рассказала о рынке микроквартир в новостройках Москвы

В Москве в настоящее время на рынке новостроек сосредоточено более 5 тысяч квартир площадью менее 28 квадратных метров - такое жилье может исчезнуть из продажи... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T03:19

2024-11-02T03:19

2024-11-02T03:39

жилье

экономика

москва

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Недвижимость. В Москве в настоящее время на рынке новостроек сосредоточено более 5 тысяч квартир площадью менее 28 квадратных метров - такое жилье может исчезнуть из продажи через два-три года, рассказала РИА Недвижимость основатель "Бест-Новостроя" Ирина Доброхотова.Ранее власти Москвы запретили строительство в столице квартир площадью менее 28 квадратных метров."О полном исчезновении квартир такой площади из экспозиции на первичном рынке можно будет говорить не ранее, чем через два-три года, когда закончатся продажи в жилых комплексах, стартовавших до запрета. Тут многое зависит от политики конкретных застройщиков и их управления ассортиментом: когда, какими пулами они будут выводить в продажу такие лоты. Также сильно влияет и спрос, уровень ипотечных ставок и общий уровень цен", - отметила Доброхотова.По ее данным, пока доля микроквартир в структуре предложения новостроек в Москве практически не изменилась относительно мая 2024 года, составляя почти 12% (всего 5,3 тысячи лотов).По словам Доброхотовой, средняя стоимость микроквартир на первичном рынке столицы на данный момент составляет 10,6 миллиона рублей - существенно ниже относительно стандартных квартир в 55-60 "квадратов" (в среднем 23,9 миллиона рублей).Она также отметила, что в основном девелоперы уже сориентировались в ситуации и с момента появления информации о запрете микроквартир решили вопрос с квартирографией проектируемых проектов. "Доля проектов, отправленных на доработку, составляет менее 10% от общего объема проектов в Москве", - подытожила Доброхотова.

https://realty.ria.ru/20241102/fns-1981404005.html

https://realty.ria.ru/20241029/novostrojki-1980655801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, экономика, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии)