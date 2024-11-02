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Российские войска уничтожили отряд ВСУ в Запорожской области
Российские войска уничтожили отряд ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 02.11.2024
Российские войска уничтожили отряд ВСУ в Запорожской области
Расчет ударных БПЛА мотострелкового полка гвардейского соединения Вооруженных сил России в районе населенного пункта Работино в Запорожской области в ходе... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T20:28
2024-11-02T20:28
2024-11-02T20:28
специальная военная операция на украине
работино
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Расчет ударных БПЛА мотострелкового полка гвардейского соединения Вооруженных сил России в районе населенного пункта Работино в Запорожской области в ходе "ночной охоты" уничтожил отряд украинских боевиков численностью около пяти человек, который пытался скрытно занять позиции, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Вохан". Он пояснил, что расчеты БПЛА ведут круглосуточное наблюдение за позициями противника и могут выслеживать украинских военных, пока они не доведут беспилотник до места сосредоточения отряда, а также нанести удар по факту обнаружения группы или другой цели согласно приоритетности. "Во время воздушной разведки местности была обнаружена группа противника, пытавшаяся занять позиции в одной из лесополос на линии боевого соприкосновения в районе Работино. Группой принято оперативное решение атаковать отряд ВСУ. В результате удара было уничтожено около пяти украинских военных. Атака велась в ночное время суток, так называемая "ночная охота". Засекли, посчитали, ликвидировали", - рассказал "Вохан".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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работино, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Работино, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские войска уничтожили отряд ВСУ в Запорожской области
Расчет ударных БПЛА ВС РФ в Запорожской области уничтожил около 5 боевиков ВСУ