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На Украине заключили соглашение о ПВО с бельгийской компанией
На Украине заключили соглашение о ПВО с бельгийской компанией - РИА Новости, 02.11.2024
На Украине заключили соглашение о ПВО с бельгийской компанией
Бельгийская "дочка" французского военно-промышленного концерна THALES подписала меморандум о сотрудничестве в производстве ракет ПВО с украинской компанией,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:35
2024-11-02T14:35
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Бельгийская "дочка" французского военно-промышленного концерна THALES подписала меморандум о сотрудничестве в производстве ракет ПВО с украинской компанией, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин. "THALES Belgium подписала меморандум о сотрудничестве с украинским оборонным предприятием. Эта договоренность предусматривает совместное производство ракет для противодействия вражеским БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сметанина. Название украинского предприятия, сотрудничающего с THALES не указывается. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20241027/ukraina-1980333182.html
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украина, россия, нато, в мире
Украина, Россия, НАТО, В мире
На Украине заключили соглашение о ПВО с бельгийской компанией
Министр Сметанин: на Украине заключили соглашение о ПВО с бельгийской компанией