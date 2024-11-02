https://ria.ru/20241102/pvo-1981529064.html

ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 02.11.2024

ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:56

2024-11-02T13:56

2024-11-02T14:00

белгородская область

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специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что 2 ноября "около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации"."Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241102/pvo-1981464916.html

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