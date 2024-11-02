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В Раде заявили о снижении эффективности украинской ПВО - РИА Новости, 02.11.2024
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11:03 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/pvo-1981489505.html
В Раде заявили о снижении эффективности украинской ПВО
В Раде заявили о снижении эффективности украинской ПВО - РИА Новости, 02.11.2024
В Раде заявили о снижении эффективности украинской ПВО
Депутат Рады Марьяна Безуглая предположила, что эффективность работы украинского ПВО снизилась из-за массового перевода военнослужащих из этого рода войск в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:03
2024-11-02T11:03
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая предположила, что эффективность работы украинского ПВО снизилась из-за массового перевода военнослужащих из этого рода войск в пехоту. "Дроны-камикадзе стали сбивать хуже, заметили? (Это прослеживается потому, что военных из) ПВО переводят в пехоту", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Ранее в ночь на субботу и в субботу утром украинские СМИ сообщали о множестве взрывов в Киеве и Киевской области. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением в украинской столице. Ранее Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился перевести техперсонал военной авиации в состав пехотных подразделений. Генеральный штаб ВСУ ранее распорядился перевести 20% всех медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.
https://ria.ru/20241102/omb-1981461902.html
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в мире, киев, киевская область, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Киев, Киевская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде заявили о снижении эффективности украинской ПВО

Безуглая: эффективность украинской ПВО снизилась из-за перевода солдат в пехоту

CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая предположила, что эффективность работы украинского ПВО снизилась из-за массового перевода военнослужащих из этого рода войск в пехоту.
"Дроны-камикадзе стали сбивать хуже, заметили? (Это прослеживается потому, что военных из) ПВО переводят в пехоту", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
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Ранее в ночь на субботу и в субботу утром украинские СМИ сообщали о множестве взрывов в Киеве и Киевской области. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением в украинской столице.
Ранее Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился перевести техперсонал военной авиации в состав пехотных подразделений. Генеральный штаб ВСУ ранее распорядился перевести 20% всех медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.
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В миреКиевКиевская областьАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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