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Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над Россией - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:19 02.11.2024 (обновлено: 09:59 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/pvo-1981464916.html
Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над Россией
Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над Россией - РИА Новости, 02.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над Россией
Системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T07:19
2024-11-02T09:59
специальная военная операция на украине
брянская область
нижегородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
беспилотники
пво
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа", — говорится в релизе.В частности, восемь дронов сбили над Курской областью, восемь — над Брянской, два — над территорией Белгородской, три — над Орловской областью, один — в небе над Ростовской, один — над территорией Нижегородской области и еще один — над Крымом.По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, один дрон сбили в районе Новошахтинска, никто не пострадал, разрушений также нет.В Брянской области также обошлось без раненых, сообщил губернатор Александр Богомаз.
https://ria.ru/20241102/omb-1981461902.html
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брянская область, нижегородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, беспилотники, пво
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Нижегородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Беспилотники, ПВО
Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над Россией

Силы ПВО уничтожили за ночь 24 украинских беспилотника над российскими регионами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа", — говорится в релизе.
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В частности, восемь дронов сбили над Курской областью, восемь — над Брянской, два — над территорией Белгородской, три — над Орловской областью, один — в небе над Ростовской, один — над территорией Нижегородской области и еще один — над Крымом.
По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, один дрон сбили в районе Новошахтинска, никто не пострадал, разрушений также нет.
В Брянской области также обошлось без раненых, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьНижегородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьБеспилотникиПВО
 
 
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