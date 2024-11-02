https://ria.ru/20241102/pvo-1981464916.html

Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над Россией

Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над Россией - РИА Новости, 02.11.2024

Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над Россией

Системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T07:19

2024-11-02T07:19

2024-11-02T09:59

специальная военная операция на украине

брянская область

нижегородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

беспилотники

пво

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа", — говорится в релизе.В частности, восемь дронов сбили над Курской областью, восемь — над Брянской, два — над территорией Белгородской, три — над Орловской областью, один — в небе над Ростовской, один — над территорией Нижегородской области и еще один — над Крымом.По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, один дрон сбили в районе Новошахтинска, никто не пострадал, разрушений также нет.В Брянской области также обошлось без раненых, сообщил губернатор Александр Богомаз.

https://ria.ru/20241102/omb-1981461902.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область, нижегородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, беспилотники, пво