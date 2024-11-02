https://ria.ru/20241102/pvo-1981464916.html
Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над Россией
Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над Россией - РИА Новости, 02.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над Россией
Системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T07:19
2024-11-02T07:19
2024-11-02T09:59
специальная военная операция на украине
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нижегородская область
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безопасность
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пво
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа", — говорится в релизе.В частности, восемь дронов сбили над Курской областью, восемь — над Брянской, два — над территорией Белгородской, три — над Орловской областью, один — в небе над Ростовской, один — над территорией Нижегородской области и еще один — над Крымом.По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, один дрон сбили в районе Новошахтинска, никто не пострадал, разрушений также нет.В Брянской области также обошлось без раненых, сообщил губернатор Александр Богомаз.
https://ria.ru/20241102/omb-1981461902.html
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брянская область, нижегородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, беспилотники, пво
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Нижегородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Беспилотники, ПВО
Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над Россией
Силы ПВО уничтожили за ночь 24 украинских беспилотника над российскими регионами