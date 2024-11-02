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Возле Новошахтинска сбили БПЛА, пострадавших нет
Возле Новошахтинска сбили БПЛА, пострадавших нет - РИА Новости, 02.11.2024
Возле Новошахтинска сбили БПЛА, пострадавших нет
ПВО ночью сбила один БПЛА возле Новошахтинска в Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T06:54
2024-11-02T06:54
2024-11-02T06:54
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
василий голубев
новошахтинск
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ПВО ночью сбила один БПЛА возле Новошахтинска в Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев. "Минувшей ночью подразделениями ПВО возле Новошахтинска сбит один БПЛА. Пострадавших и последствий на земле нет", - написал он в Telegram-канале.
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происшествия, ростовская область, василий голубев, новошахтинск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Новошахтинск
Возле Новошахтинска сбили БПЛА, пострадавших нет
Губернатор Голубев: ПВО сбила один БПЛА возле Новошахтинска в Ростовской области