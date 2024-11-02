https://ria.ru/20241102/putin-1981507905.html
Путин назвал защиту традиционных ценностей залогом развития России
Путин назвал защиту традиционных ценностей залогом развития России - РИА Новости, 02.11.2024
Путин назвал защиту традиционных ценностей залогом развития России
Президент Владимир Путин в послании участникам пятого Всероссийского форума "Народы России" назвал залогом суверенного развития нашей страны сохранение... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:45
2024-11-02T12:45
2024-11-02T13:44
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин в послании участникам пятого Всероссийского форума "Народы России" назвал залогом суверенного развития нашей страны сохранение межнационального мира, защиту традиционных ценностей и сбережение народов. Приветствие зачитал на пленарном заседании форума заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. "Убежден, что ключевым залогом поступательного, суверенного развития страны является сохранение межнационального мира и согласия, защита традиционных ценностей, сбережение языков и обычаев всех народов России, и, конечно, важно укреплять конструктивный диалог органов власти и институтов гражданского общества", — говорится в телеграмме.Поэтому, по мнению Путина, столь значимы такие серьезные и масштабные инициативы, как форум "Народы России", объединивший представителей профильных министерств и ведомств, некоммерческих, волонтерских и религиозных организаций, научных и экспертных кругов. "Мы искренне дорожим нашим многогранным историческим духовным достоянием, добрыми отношениями между представителями разных религий и культур, передающимися из поколения в поколение", — отметил глава государства. Он пожелал участникам форума успехов и всего наилучшего.Всероссийский форум "Народы России" проводится с 2020 года. Он стал одним из ключевых ежегодных мероприятий в области государственной национальной политики в России. В этом году форум проходит в Москве 1 и 2 ноября.
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россия, москва, владимир путин, магомедсалам магомедов, политика
Россия, Москва, Владимир Путин, Магомедсалам Магомедов, Политика
Путин назвал защиту традиционных ценностей залогом развития России
Путин назвал защиту традиционных ценностей залогом суверенного развития России