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Путин выразил соболезнования Вучичу из-за трагедии на вокзале в Сербии
Путин выразил соболезнования Вучичу из-за трагедии на вокзале в Сербии - РИА Новости, 02.11.2024
Путин выразил соболезнования Вучичу из-за трагедии на вокзале в Сербии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с трагедией на вокзале города Нови-Сад, где при обрушении... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:26
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с трагедией на вокзале города Нови-Сад, где при обрушении погибли 14 человек, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием на вокзале города Нови-Сад. Россияне в полной мере разделяют скорбь братского народа Сербии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в послании.Здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде было построено в 1960-е годы. В последнее время там проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград – Будапешт.Сербские СМИ ранее сообщили, что президент Александр Вучич отправится в город Нови-Сад. Туда прибыл премьер и бывший мэр города Милош Вучевич, который выразил соболезнования семьям погибших и назвал происшествие самым большим в истории города после Второй мировой войны.Правительство Сербии и правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура. В самом Нови-Саде траур объявлен на три дня. Посольство России сообщало, что сведений о наличии российских граждан в числе пострадавших в результате инцидента на вокзале в Нови-Саде и просьб об оказании помощи от соотечественников не поступало.
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в мире, сербия, россия, владимир путин, александр вучич, милош вучевич, белград (город)
В мире, Сербия, Россия, Владимир Путин, Александр Вучич, Милош Вучевич, Белград (город)
Путин выразил соболезнования Вучичу из-за трагедии на вокзале в Сербии
Путин выразил соболезнования Вучичу в связи с трагедией на вокзале в Нови-Саде
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с трагедией на вокзале города Нови-Сад, где при обрушении погибли 14 человек, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием на вокзале города Нови-Сад. Россияне в полной мере разделяют скорбь братского народа Сербии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в послании.
Здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде было построено в 1960-е годы. В последнее время там проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград
– Будапешт
.
Сербские СМИ ранее сообщили, что президент Александр Вучич отправится в город Нови-Сад. Туда прибыл премьер и бывший мэр города Милош Вучевич
, который выразил соболезнования семьям погибших и назвал происшествие самым большим в истории города после Второй мировой войны.
Правительство Сербии и правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура. В самом Нови-Саде траур объявлен на три дня. Посольство России сообщало, что сведений о наличии российских граждан в числе пострадавших в результате инцидента на вокзале в Нови-Саде и просьб об оказании помощи от соотечественников не поступало.