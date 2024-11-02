https://ria.ru/20241102/putin-1981487175.html

Путин рассказал, в чем заключается притягательность идеи Русского мира

Путин рассказал, в чем заключается притягательность идеи Русского мира - РИА Новости, 02.11.2024

Путин рассказал, в чем заключается притягательность идеи Русского мира

Притягательность идеи Русского мира заключаются в его открытости и уважении ко всем самобытным обычаям и культурам, такой подход разделяют большинство стран... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:47

2024-11-02T10:47

2024-11-02T10:47

россия

владимир путин

елена ямпольская

политика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Притягательность идеи Русского мира заключаются в его открытости и уважении ко всем самобытным обычаям и культурам, такой подход разделяют большинство стран мира, заявил президент России Владимир Путин. "Сила и притягательность идеи Русского мира всегда заключались в его открытости и уважении ко всем самобытным обычаям и культурам. И сегодня мы видим, что такие подходы разделяют большинство стран и народов, отвергая любые формы неоколониализма, расизма и русофобии и, напротив, демонстрируя настроенность на развитие гуманитарного сотрудничества и равноправного диалога, построенного на учёте взаимных интересов друг друга", - отметил Путин в обращении к участникам торжественной церемонии открытия XVI Ассамблеи Русского мира "Духовно-нравственные ценности Русского мира". Приветствие от президента на церемонии зачитала советник президента РФ Елена Ямпольская. Глава государства заметил, что главная тема нынешней ассамблеи подчёркивает искреннее стремление России "к сбережению тех незыблемых духовно-нравственных ценностей и традиций", которые объединяют людей и помогают добиваться поставленных целей. "Конечно, в преддверии 80-летия Великой Победы, которое мы будем отмечать в следующем году, особое внимание на форуме будет уделено вопросам сбережения исторической памяти и правды о подвиге советского народа, сокрушившего нацизм, спасшего будущее всего человечества", - добавил глава государства, пожелав удачи всем участникам ассамблеи.

https://ria.ru/20241101/putin-1981343676.html

https://ria.ru/20241102/putin-1981469511.html

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россия, владимир путин, елена ямпольская, политика