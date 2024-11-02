Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, в чем заключается притягательность идеи Русского мира - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/putin-1981487175.html
Путин рассказал, в чем заключается притягательность идеи Русского мира
Путин рассказал, в чем заключается притягательность идеи Русского мира - РИА Новости, 02.11.2024
Путин рассказал, в чем заключается притягательность идеи Русского мира
Притягательность идеи Русского мира заключаются в его открытости и уважении ко всем самобытным обычаям и культурам, такой подход разделяют большинство стран... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:47
2024-11-02T10:47
россия
владимир путин
елена ямпольская
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Притягательность идеи Русского мира заключаются в его открытости и уважении ко всем самобытным обычаям и культурам, такой подход разделяют большинство стран мира, заявил президент России Владимир Путин. "Сила и притягательность идеи Русского мира всегда заключались в его открытости и уважении ко всем самобытным обычаям и культурам. И сегодня мы видим, что такие подходы разделяют большинство стран и народов, отвергая любые формы неоколониализма, расизма и русофобии и, напротив, демонстрируя настроенность на развитие гуманитарного сотрудничества и равноправного диалога, построенного на учёте взаимных интересов друг друга", - отметил Путин в обращении к участникам торжественной церемонии открытия XVI Ассамблеи Русского мира "Духовно-нравственные ценности Русского мира". Приветствие от президента на церемонии зачитала советник президента РФ Елена Ямпольская. Глава государства заметил, что главная тема нынешней ассамблеи подчёркивает искреннее стремление России "к сбережению тех незыблемых духовно-нравственных ценностей и традиций", которые объединяют людей и помогают добиваться поставленных целей. "Конечно, в преддверии 80-летия Великой Победы, которое мы будем отмечать в следующем году, особое внимание на форуме будет уделено вопросам сбережения исторической памяти и правды о подвиге советского народа, сокрушившего нацизм, спасшего будущее всего человечества", - добавил глава государства, пожелав удачи всем участникам ассамблеи.
https://ria.ru/20241101/putin-1981343676.html
https://ria.ru/20241102/putin-1981469511.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97ed8fe4fd9ade129f4548c8029f5477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, елена ямпольская, политика
Россия, Владимир Путин, Елена Ямпольская, Политика
Путин рассказал, в чем заключается притягательность идеи Русского мира

Путин: притягательность идеи Русского мира заключается в его открытости

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Притягательность идеи Русского мира заключаются в его открытости и уважении ко всем самобытным обычаям и культурам, такой подход разделяют большинство стран мира, заявил президент России Владимир Путин.
"Сила и притягательность идеи Русского мира всегда заключались в его открытости и уважении ко всем самобытным обычаям и культурам. И сегодня мы видим, что такие подходы разделяют большинство стран и народов, отвергая любые формы неоколониализма, расизма и русофобии и, напротив, демонстрируя настроенность на развитие гуманитарного сотрудничества и равноправного диалога, построенного на учёте взаимных интересов друг друга", - отметил Путин в обращении к участникам торжественной церемонии открытия XVI Ассамблеи Русского мира "Духовно-нравственные ценности Русского мира".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос
1 ноября, 13:59
Приветствие от президента на церемонии зачитала советник президента РФ Елена Ямпольская.
Глава государства заметил, что главная тема нынешней ассамблеи подчёркивает искреннее стремление России "к сбережению тех незыблемых духовно-нравственных ценностей и традиций", которые объединяют людей и помогают добиваться поставленных целей.
"Конечно, в преддверии 80-летия Великой Победы, которое мы будем отмечать в следующем году, особое внимание на форуме будет уделено вопросам сбережения исторической памяти и правды о подвиге советского народа, сокрушившего нацизм, спасшего будущее всего человечества", - добавил глава государства, пожелав удачи всем участникам ассамблеи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на "Валдае"
Вчера, 08:41
 
РоссияВладимир ПутинЕлена ЯмпольскаяПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала