https://ria.ru/20241102/putin-1981469511.html

Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на "Валдае"

Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на "Валдае" - РИА Новости, 02.11.2024

Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на "Валдае"

Владимир Путин уже начал работать над речью, с которой выступит на заседании клуба "Валдай", рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:41

2024-11-02T08:41

2024-11-02T11:29

дмитрий песков

владимир путин

политика

международный дискуссионный клуб "валдай"

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Путин уже начал работать над речью, с которой выступит на заседании клуба "Валдай", рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тема XXI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в этом году звучит так: "Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке". Пленарная сессия пройдет 7 ноября. Путин традиционно встречается с участниками клуба и выступает с речью, которая вызывает большой интерес. Как отмечал Песков, выступление президента каждый раз становится событием мирового масштаба, за которым все с большим вниманием следят, а затем анализируют. Выступление прошлого года в Кремле называли концептуальным и мировоззренческим, а речь 2022 года — глубокой, философской и прикладной, вошедшей в первую десятку выступлений главы государства за год.

https://ria.ru/20241101/putin-1981343676.html

https://ria.ru/20241101/putin-1981344913.html

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дмитрий песков, владимир путин, политика, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году