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Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на "Валдае" - РИА Новости, 02.11.2024
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08:41 02.11.2024 (обновлено: 11:29 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/putin-1981469511.html
Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на "Валдае"
Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на "Валдае" - РИА Новости, 02.11.2024
Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на "Валдае"
Владимир Путин уже начал работать над речью, с которой выступит на заседании клуба "Валдай", рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:41
2024-11-02T11:29
дмитрий песков
владимир путин
политика
международный дискуссионный клуб "валдай"
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Путин уже начал работать над речью, с которой выступит на заседании клуба "Валдай", рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тема XXI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в этом году звучит так: "Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке". Пленарная сессия пройдет 7 ноября. Путин традиционно встречается с участниками клуба и выступает с речью, которая вызывает большой интерес. Как отмечал Песков, выступление президента каждый раз становится событием мирового масштаба, за которым все с большим вниманием следят, а затем анализируют. Выступление прошлого года в Кремле называли концептуальным и мировоззренческим, а речь 2022 года — глубокой, философской и прикладной, вошедшей в первую десятку выступлений главы государства за год.
https://ria.ru/20241101/putin-1981343676.html
https://ria.ru/20241101/putin-1981344913.html
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дмитрий песков, владимир путин, политика, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на "Валдае"

Песков: Путин уже начал работать над речью, с которой выступит на "Валдае"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Путин уже начал работать над речью, с которой выступит на заседании клуба "Валдай", рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Тема XXI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в этом году звучит так: "Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке". Пленарная сессия пройдет 7 ноября. Путин традиционно встречается с участниками клуба и выступает с речью, которая вызывает большой интерес.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос
1 ноября, 13:59
Как отмечал Песков, выступление президента каждый раз становится событием мирового масштаба, за которым все с большим вниманием следят, а затем анализируют.
Выступление прошлого года в Кремле называли концептуальным и мировоззренческим, а речь 2022 года — глубокой, философской и прикладной, вошедшей в первую десятку выступлений главы государства за год.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Путин призвал не забывать о людях, несмотря на множество глобальных задач
1 ноября, 14:05
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитикаМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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