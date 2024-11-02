https://ria.ru/20241102/pushkov-1981601526.html

Пушков высказался о разногласиях внутри США по поводу помощи Украине

Пушков высказался о разногласиях внутри США по поводу помощи Украине - РИА Новости, 02.11.2024

Пушков высказался о разногласиях внутри США по поводу помощи Украине

В США существует тройной раскол по поводу военной помощи Украине на уровне исполнительной и законодательной власти, считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T18:53

2024-11-02T18:53

2024-11-02T18:53

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В США существует тройной раскол по поводу военной помощи Украине на уровне исполнительной и законодательной власти, считает сенатор РФ Алексей Пушков. "По вопросу о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" для ее "победы над Россией", в США налицо тройной раскол... Первый и самый главный - между (Дональдом - ред.) Трампом и (Камалой - ред.) Харрис", - написал политик в своем Telegram-канале. Пушков напомнил о заявлении Трампа, что экс-президент США намерен прекратить войну. "Он обещал (премьеру Венгрии Виктору - ред.) Орбану резко сократить военную поддержку Украины. Его кандидат в вице-президенты Джей Вэнс выдвигает планы выхода из кризиса. Но Харрис называет подходы Трампа-Вэнса капитуляцией. Стоящие за ней силы намерены продолжить курс администрации (Джо - ред.) Байдена по Украине", - отметил законодатель. Второй раскол, по его словам, между демократами и республиканцами, прежде всего трампистами, имеющими значительные позиции в конгрессе США. "Трамписты выступают против бесконечной поддержки Украины: на их взгляд, это и дорого, и неоправданно, и опасно. Этот раскол сохранится независимо от исхода выборов и, вероятно, будет даже усиливаться в случае победы Харрис", - полагает Пушков. При этом третий раскол - внутри самой нынешней администрации Байдена, считает сенатор. "Тогда как (Энтони - ред.) Блинкен и его идеологизированный госдеп настаивают на продолжении поддержки вплоть до "победы" Украины, которая выглядит уже невозможной, в Пентагоне более реалистически настроенные генералы вынуждены иметь ввиду не только Украину, но и военную поддержку Израиля, и вероятное столкновение с Ираном, и возможный кризис вокруг Тайваня с участием Китая", - добавил парламентарий. И, соответственно, просчитывать имеющиеся запасы ракетной техники, ПВО, артиллерийских снарядов, понимая, что "на все уже имеющиеся и возможные будущие театры военных действий этих запасов не хватит", пояснил Пушков. Сенатор подчеркнул, что множественность потенциальных фронтов действий становится для США дополнительным вызовом их военным возможностям. "По этой причине даже сторонники военной поддержки Украины в ответ на заявления "будем помогать столько, сколько потребуется", за закрытыми дверями все чаще задают вопрос: "а сколько еще потребуется?" - заключил политик. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241029/ssha-1980753800.html

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979452235.html

https://ria.ru/20240312/konflikt-1932603756.html

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украина, россия, сша, алексей пушков, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, в мире