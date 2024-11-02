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В Пскове потушили открытое горение в автосервисе

В Пскове потушили открытое горение в автосервисе - РИА Новости, 02.11.2024

В Пскове потушили открытое горение в автосервисе

Открытое горение ликвидировано на пожаре в автосервисе в Пскове, который загорелся в субботу утром на площади 600 квадратных метров, пострадавших, по... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:03

2024-11-02T10:03

2024-11-02T10:09

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

псков

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в автосервисе в Пскове, который загорелся в субботу утром на площади 600 квадратных метров, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в областном управлении МЧС РФ.Ранее МЧС России информировало, что в Пскове загорелся автосервис на площади 600 квадратных метров. Распространение огня на соседнее строение было пресечено."В 8.43 ликвидировано открытое горение. Предварительно, пострадавших нет, в здании никого не было", – сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20241031/pozhar-1981249591.html

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2024

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), псков, россия