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В Пскове потушили открытое горение в автосервисе
В Пскове потушили открытое горение в автосервисе - РИА Новости, 02.11.2024
В Пскове потушили открытое горение в автосервисе
Открытое горение ликвидировано на пожаре в автосервисе в Пскове, который загорелся в субботу утром на площади 600 квадратных метров, пострадавших, по... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:03
2024-11-02T10:03
2024-11-02T10:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в автосервисе в Пскове, который загорелся в субботу утром на площади 600 квадратных метров, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в областном управлении МЧС РФ.Ранее МЧС России информировало, что в Пскове загорелся автосервис на площади 600 квадратных метров. Распространение огня на соседнее строение было пресечено."В 8.43 ликвидировано открытое горение. Предварительно, пострадавших нет, в здании никого не было", – сказала собеседница агентства.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), псков, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Псков, Россия
В Пскове потушили открытое горение в автосервисе
МЧС: в Пскове потушили открытое горение в автосервисе