Рейтинг@Mail.ru
В Пскове потушили открытое горение в автосервисе - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 02.11.2024 (обновлено: 10:09 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/pskov-1981482153.html
В Пскове потушили открытое горение в автосервисе
В Пскове потушили открытое горение в автосервисе - РИА Новости, 02.11.2024
В Пскове потушили открытое горение в автосервисе
Открытое горение ликвидировано на пожаре в автосервисе в Пскове, который загорелся в субботу утром на площади 600 квадратных метров, пострадавших, по... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:03
2024-11-02T10:09
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
псков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981472212_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_8ba62590fe5cbd8cca4053d8bca7bd76.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в автосервисе в Пскове, который загорелся в субботу утром на площади 600 квадратных метров, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в областном управлении МЧС РФ.Ранее МЧС России информировало, что в Пскове загорелся автосервис на площади 600 квадратных метров. Распространение огня на соседнее строение было пресечено."В 8.43 ликвидировано открытое горение. Предварительно, пострадавших нет, в здании никого не было", – сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20241031/pozhar-1981249591.html
псков
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981472212_56:0:1936:1410_1920x0_80_0_0_19f048698b9c8ff3ee560ae694d77d55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), псков, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Псков, Россия
В Пскове потушили открытое горение в автосервисе

МЧС: в Пскове потушили открытое горение в автосервисе

© МЧС РоссииПожар на автосервисе в Пскове. Кадр видео
Пожар на автосервисе в Пскове. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© МЧС России
Пожар на автосервисе в Пскове. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в автосервисе в Пскове, который загорелся в субботу утром на площади 600 квадратных метров, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в областном управлении МЧС РФ.
Ранее МЧС России информировало, что в Пскове загорелся автосервис на площади 600 квадратных метров. Распространение огня на соседнее строение было пресечено.
"В 8.43 ликвидировано открытое горение. Предварительно, пострадавших нет, в здании никого не было", – сказала собеседница агентства.
Место пожара в частном доме и в производственном здании по деревообработке в поселке Пригородном под Краснодаром. 31 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Под Краснодаром потушили пожар в частном доме
31 октября, 23:39
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПсковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала