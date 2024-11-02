https://ria.ru/20241102/prozorov-1981463903.html

Экс-подполковник СБУ назвал причину вторжения ДРГ ВСУ в Брянскую область

Экс-подполковник СБУ назвал причину вторжения ДРГ ВСУ в Брянскую область - РИА Новости, 02.11.2024

Экс-подполковник СБУ назвал причину вторжения ДРГ ВСУ в Брянскую область

Операции, подобные вторжению украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область с участием наемников из США и других стран, нужны Киеву, прежде... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T06:48

2024-11-02T06:48

2024-11-02T07:04

специальная военная операция на украине

киев

канада

сша

василий прозоров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Операции, подобные вторжению украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область с участием наемников из США и других стран, нужны Киеву, прежде всего, в медийных целях — чтобы отвлечь внимание от своих неудач на фронте, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. ФСБ сообщала, что 27 октября в Брянской области была пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. "Они преследовали, я думаю, несколько целей. Это и чисто военно-тактическая, оперативная (цель) - например, оттянуть внимание нашего командования, заставить перебросить какие-то подразделения, усилить контроль (за границей) - соответственно, надо силы и средства, ресурсы перебрасывать в Брянскую область. А вторая цель - это, конечно, создание медийного повода для своей внутренней целевой аудитории", — заявил Прозоров РИА Новости. В частности, по его словам, нужно отвлечь внимание украинцев от неудач Киева на фронте. "Нужна перемога (победа). А сейчас у них с перемогами как-то не ладится. Поэтому нужен какой-то положительный инфоповод… Всегда, когда у них что-то где-то плохо, всегда они создают какой-то, с их точки зрения, мощный инфоповод победного назначения. Это просто классика - чтобы перебить свои неудачи", — отметил Прозоров. В ЦОС ФСБ отмечали, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам - флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США, отмечала ФСБ. Росгвардия сообщила, что ДРГ насчитывала около 10 человек.

https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981461185.html

https://ria.ru/20241102/plennyy-1981463032.html

киев

канада

сша

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киев, канада, сша, василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)