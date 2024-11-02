https://ria.ru/20241102/prozorov-1981463903.html
Экс-подполковник СБУ назвал причину вторжения ДРГ ВСУ в Брянскую область
Экс-подполковник СБУ назвал причину вторжения ДРГ ВСУ в Брянскую область - РИА Новости, 02.11.2024
Экс-подполковник СБУ назвал причину вторжения ДРГ ВСУ в Брянскую область
Операции, подобные вторжению украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область с участием наемников из США и других стран, нужны Киеву, прежде... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T06:48
2024-11-02T06:48
2024-11-02T07:04
специальная военная операция на украине
киев
канада
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василий прозоров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Операции, подобные вторжению украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область с участием наемников из США и других стран, нужны Киеву, прежде всего, в медийных целях — чтобы отвлечь внимание от своих неудач на фронте, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. ФСБ сообщала, что 27 октября в Брянской области была пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. "Они преследовали, я думаю, несколько целей. Это и чисто военно-тактическая, оперативная (цель) - например, оттянуть внимание нашего командования, заставить перебросить какие-то подразделения, усилить контроль (за границей) - соответственно, надо силы и средства, ресурсы перебрасывать в Брянскую область. А вторая цель - это, конечно, создание медийного повода для своей внутренней целевой аудитории", — заявил Прозоров РИА Новости. В частности, по его словам, нужно отвлечь внимание украинцев от неудач Киева на фронте. "Нужна перемога (победа). А сейчас у них с перемогами как-то не ладится. Поэтому нужен какой-то положительный инфоповод… Всегда, когда у них что-то где-то плохо, всегда они создают какой-то, с их точки зрения, мощный инфоповод победного назначения. Это просто классика - чтобы перебить свои неудачи", — отметил Прозоров. В ЦОС ФСБ отмечали, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам - флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США, отмечала ФСБ. Росгвардия сообщила, что ДРГ насчитывала около 10 человек.
https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981461185.html
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киев, канада, сша, василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Канада, США, Василий Прозоров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Экс-подполковник СБУ назвал причину вторжения ДРГ ВСУ в Брянскую область
Прозоров: Вторжение ДРГ ВСУ в Брянскую область нужно Киеву в медийных целях
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Операции, подобные вторжению украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область с участием наемников из США и других стран, нужны Киеву, прежде всего, в медийных целях — чтобы отвлечь внимание от своих неудач на фронте, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
ФСБ сообщала, что 27 октября в Брянской области была пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом.
"Они преследовали, я думаю, несколько целей. Это и чисто военно-тактическая, оперативная (цель) - например, оттянуть внимание нашего командования, заставить перебросить какие-то подразделения, усилить контроль (за границей) - соответственно, надо силы и средства, ресурсы перебрасывать в Брянскую область. А вторая цель - это, конечно, создание медийного повода для своей внутренней целевой аудитории", — заявил Прозоров РИА Новости.
В частности, по его словам, нужно отвлечь внимание украинцев от неудач Киева
на фронте.
"Нужна перемога (победа). А сейчас у них с перемогами как-то не ладится. Поэтому нужен какой-то положительный инфоповод… Всегда, когда у них что-то где-то плохо, всегда они создают какой-то, с их точки зрения, мощный инфоповод победного назначения. Это просто классика - чтобы перебить свои неудачи", — отметил Прозоров.
В ЦОС ФСБ
отмечали, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам - флаг Канады
, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США
, отмечала ФСБ. Росгвардия
сообщила, что ДРГ насчитывала около 10 человек.