https://ria.ru/20241102/proverki-1981579686.html

Процедура проверки бизнеса за пять лет стала прозрачной, заявил Григоренко

Процедура проверки бизнеса за пять лет стала прозрачной, заявил Григоренко - РИА Новости, 02.11.2024

Процедура проверки бизнеса за пять лет стала прозрачной, заявил Григоренко

Российскому государству удалось за последние пять лет сделать процедуру проверки бизнеса полностью прозрачной, оцифровать ее, заявил журналистам вице-премьер РФ РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:57

2024-11-02T16:57

2024-11-02T16:57

россия

дмитрий григоренко

экономика

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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Российскому государству удалось за последние пять лет сделать процедуру проверки бизнеса полностью прозрачной, оцифровать ее, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках "Всероссийского форума контрольных органов". "Мы оцифровали процедуру проверки, она стала полностью прозрачной. То есть от начала до конца. Вообще проверку нельзя провести, если ты не зарегистрировался в системе контроля и надзора, не получил верификатор, что назначается проверка", - сообщил Григоренко, комментируя итоги контрольно-надзорной деятельности за последние пять лет. Он объяснил, что после получения верификатора и назначения проверки пользователь будет видеть всю информацию в системе, включая причину проверки, ее завершение. Вице-премьер также напомнил, что параллельно была запущена система досудебного обжалования через портал "Госуслуги", где в результате обжалования возможна подача жалоб "буквально в три клика" на любую процедуру, связанную с проверкой. "Все это в совокупности сделало саму проверку не столько качественной, сколько все стали понимать, кого проверяют, почему проверяют, и видят, что процедура проверки прозрачна. Также появилось недостающее звено, которое называется доверие", - сказал Григоренко, добавив, что без доверия в контрольно-надзорной сфере очень сложно.

https://ria.ru/20240816/biznes-1966609935.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий григоренко, экономика