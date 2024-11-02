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В России число проверок бизнеса сократилось в четыре раза за пять лет - РИА Новости, 02.11.2024
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Твой бизнес
 
15:16 02.11.2024 (обновлено: 15:20 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/proverki-1981553150.html
В России число проверок бизнеса сократилось в четыре раза за пять лет
В России число проверок бизнеса сократилось в четыре раза за пять лет - РИА Новости, 02.11.2024
В России число проверок бизнеса сократилось в четыре раза за пять лет
Количество проверок бизнеса в России на сегодняшний день сократилось в 4 раза с 2019 года, до 284 тысяч с 1,5 миллиона, в свою очередь число профилактических... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:16
2024-11-02T15:20
экономика
россия
дмитрий григоренко
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Количество проверок бизнеса в России на сегодняшний день сократилось в 4 раза с 2019 года, до 284 тысяч с 1,5 миллиона, в свою очередь число профилактических визитов с 2021 года выросло в 19 раз, до 847 тысяч, следует из презентации вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, представленной в рамках "Всероссийского форума контрольных органов". При этом, по его словам, к концу года число проверок должно дойти до 350 тысяч. В свою очередь эффективность проверок бизнеса в 2024 году выросла, достигнув 87%. В прошлом году этот показатель был на уровне 76%, а в 2022 году - 49%. Вице-премьер РФ добавил, что российский бизнес за 9 месяцев текущего года подал более 5 тысяч жалоб через систему досудебного обжалования. В то же время за весь период создания системы было подано более 16 тысяч жалоб. Средний срок рассмотрения составил 10,7 рабочего дня при нормативном сроке в 20 дней. Григоренко также поделился рейтингом ведомств по срокам рассмотрения жалоб. Лидерами стали Рослесхоз и Росаккредитация с 2 рабочими днями. На третьем месте Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которое рассматривает жалобы за 3,7 дня. В топ-5 также вошли Федеральная пробирная палата и Росреестр.
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экономика, россия, дмитрий григоренко, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), твой бизнес – новости
Экономика, Россия, Дмитрий Григоренко, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Твой бизнес, Твой бизнес – новости
В России число проверок бизнеса сократилось в четыре раза за пять лет

Вице-премьер Григоренко: число проверок бизнеса сократилось в 4 раза с 2019 года

© iStock.com / Ngampol ThongsaiДевушка делает вычисления на калькуляторе
Девушка делает вычисления на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© iStock.com / Ngampol Thongsai
Девушка делает вычисления на калькуляторе. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Количество проверок бизнеса в России на сегодняшний день сократилось в 4 раза с 2019 года, до 284 тысяч с 1,5 миллиона, в свою очередь число профилактических визитов с 2021 года выросло в 19 раз, до 847 тысяч, следует из презентации вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, представленной в рамках "Всероссийского форума контрольных органов".
При этом, по его словам, к концу года число проверок должно дойти до 350 тысяч. В свою очередь эффективность проверок бизнеса в 2024 году выросла, достигнув 87%. В прошлом году этот показатель был на уровне 76%, а в 2022 году - 49%.
Вице-премьер РФ добавил, что российский бизнес за 9 месяцев текущего года подал более 5 тысяч жалоб через систему досудебного обжалования. В то же время за весь период создания системы было подано более 16 тысяч жалоб. Средний срок рассмотрения составил 10,7 рабочего дня при нормативном сроке в 20 дней.
Григоренко также поделился рейтингом ведомств по срокам рассмотрения жалоб. Лидерами стали Рослесхоз и Росаккредитация с 2 рабочими днями. На третьем месте Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которое рассматривает жалобы за 3,7 дня. В топ-5 также вошли Федеральная пробирная палата и Росреестр.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Вице-премьер рассказал о жалобах бизнеса на проверки через "Госуслуги"
6 сентября, 05:38
 
Твой бизнесЭкономикаРоссияДмитрий ГригоренкоФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Твой бизнес – новости
 
 
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