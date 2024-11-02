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В России число проверок бизнеса сократилось в четыре раза за пять лет

В России число проверок бизнеса сократилось в четыре раза за пять лет - РИА Новости, 02.11.2024

В России число проверок бизнеса сократилось в четыре раза за пять лет

Количество проверок бизнеса в России на сегодняшний день сократилось в 4 раза с 2019 года, до 284 тысяч с 1,5 миллиона, в свою очередь число профилактических... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:16

2024-11-02T15:16

2024-11-02T15:20

экономика

россия

дмитрий григоренко

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Количество проверок бизнеса в России на сегодняшний день сократилось в 4 раза с 2019 года, до 284 тысяч с 1,5 миллиона, в свою очередь число профилактических визитов с 2021 года выросло в 19 раз, до 847 тысяч, следует из презентации вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, представленной в рамках "Всероссийского форума контрольных органов". При этом, по его словам, к концу года число проверок должно дойти до 350 тысяч. В свою очередь эффективность проверок бизнеса в 2024 году выросла, достигнув 87%. В прошлом году этот показатель был на уровне 76%, а в 2022 году - 49%. Вице-премьер РФ добавил, что российский бизнес за 9 месяцев текущего года подал более 5 тысяч жалоб через систему досудебного обжалования. В то же время за весь период создания системы было подано более 16 тысяч жалоб. Средний срок рассмотрения составил 10,7 рабочего дня при нормативном сроке в 20 дней. Григоренко также поделился рейтингом ведомств по срокам рассмотрения жалоб. Лидерами стали Рослесхоз и Росаккредитация с 2 рабочими днями. На третьем месте Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которое рассматривает жалобы за 3,7 дня. В топ-5 также вошли Федеральная пробирная палата и Росреестр.

https://ria.ru/20240906/biznes-1970953781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий григоренко, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), твой бизнес – новости