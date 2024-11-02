https://ria.ru/20241102/protesty-1981607612.html
В Мозамбике против протестующих из-за выборов применили резиновые пули
В Мозамбике против протестующих из-за выборов применили резиновые пули - РИА Новости, 02.11.2024
В Мозамбике против протестующих из-за выборов применили резиновые пули
Полиция Мозамбика применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников протестов, проводимых из-за результатов президентских выборов, передает... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T19:39
2024-11-02T19:39
2024-11-02T19:39
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Полиция Мозамбика применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников протестов, проводимых из-за результатов президентских выборов, передает агентство Франс Пресс. "Полиция Мозамбика использовала слезоточивый газ и резиновые пули в субботу во время разгона организованных в нескольких городах протестов, касающихся спорных президентских выборов", - говорится в публикации. Агентство сообщает о "сотнях" протестующих в столице страны Мапуту, около 500 в городе Нампула на севере Мозамбика и "более чем сотне" в городе Намиалу. В среду медицинские организации Мозамбика сообщили о не менее 10 погибших в результате применения огнестрельного оружия и перестрелок, которые сопровождали протесты, охватившие страну после выборов. На фоне протестов работа социальных сетей и мессенджеров Facebook*, Instagram* (запрещены в РФ как экстремистские) и WhatsApp* на территории Мозамбика была ограничена с 31 октября. Девятого октября в Мозамбике прошли всеобщие выборы. По предварительным результатам, среди кандидатов на пост президента лидирует представитель правящей партии "Фрелимо" Даниэль Шапу. В президентских выборах, среди прочих, также принял участие независимый кандидат Мондлане. Он выразил несогласие с предварительными результатами и призвал к массовым акциям гражданского неповиновения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981085364.html
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в мире, мозамбик, мапуту, россия
В мире, Мозамбик, Мапуту, Россия
В Мозамбике против протестующих из-за выборов применили резиновые пули
AFP: в Мозамбике против протестующих из-за выборов применили резиновые пули
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Полиция Мозамбика применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников протестов, проводимых из-за результатов президентских выборов, передает агентство Франс Пресс.
"Полиция Мозамбика использовала слезоточивый газ и резиновые пули в субботу во время разгона организованных в нескольких городах протестов, касающихся спорных президентских выборов", - говорится в публикации.
Агентство сообщает о "сотнях" протестующих в столице страны Мапуту
, около 500 в городе Нампула на севере Мозамбика и "более чем сотне" в городе Намиалу.
В среду медицинские организации Мозамбика сообщили о не менее 10 погибших в результате применения огнестрельного оружия и перестрелок, которые сопровождали протесты, охватившие страну после выборов. На фоне протестов работа социальных сетей и мессенджеров Facebook*, Instagram* (запрещены в РФ
как экстремистские) и WhatsApp* на территории Мозамбика была ограничена с 31 октября.
Девятого октября в Мозамбике прошли всеобщие выборы. По предварительным результатам, среди кандидатов на пост президента лидирует представитель правящей партии "Фрелимо" Даниэль Шапу. В президентских выборах, среди прочих, также принял участие независимый кандидат Мондлане. Он выразил несогласие с предварительными результатами и призвал к массовым акциям гражданского неповиновения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская