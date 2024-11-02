https://ria.ru/20241102/polsha-1981498326.html

В Польше нашли массовое захоронение узников нацистского лагеря

В Польше нашли массовое захоронение узников нацистского лагеря - РИА Новости, 02.11.2024

В Польше нашли массовое захоронение узников нацистского лагеря

Исследователи в Польше обнаружили ранее неизвестное массовое захоронение узников нацистского лагеря для военнопленных времен Второй мировой войны, сообщает... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:00

2024-11-02T12:00

2024-11-02T12:01

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польша

западно-поморское воеводство

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ВАРШАВА, 2 ноя - РИА Новости. Исследователи в Польше обнаружили ранее неизвестное массовое захоронение узников нацистского лагеря для военнопленных времен Второй мировой войны, сообщает радиостанция RMF24. "Братскую могилу с останками почти 200 военнопленных обнаружили в Cтаргарде в Западно-Поморском воеводстве. Во время Второй мировой войны здесь располагался Шталаг II D — немецкий лагерь для военнопленных. Пребывание там не пережили около 6 тысяч человек - пленные солдаты, а также мирные жители, изгнанные из Варшавы после падения восстания (1944 года - ред.). Открытия ученых Поморского медицинского университета проливают новый свет на трагическую историю этого места", - сообщает радиостанция. Исследования на территории бывшего лагеря проводятся уже четвертый год. "Это место удивляет нас каждый раз. Каждый раз оно привносит что-то новое, что-то шокирующее. Это место, где хоронили военнопленных, но не только. Мы также нашли останки мирных жителей, что было для нас полной неожиданностью", - сказал руководитель исследовательской группы профессор Анджей Оссовский. По его словам, недавно обнаруженная братская могила была создана в декабре 1941 года. Там захоронены в основном военнопленные красноармейцы. Но ученые нашли также элементы польской и бельгийской формы, что указывает на присутствие военнопленных других национальностей. Следов казни на найденных останках обнаружено не было. "Однако тот факт, что мы не видим этих ранений, не означает, что военного преступления не произошло. Hеобязательно стрелять в людей, чтобы убить их. Просто нужно создать условия, способствующие этому. И такие условия здесь были созданы. Здесь, в лагере, происходила массовая гибель военнопленных. Возможно, произошла эпидемия", - подчеркнул Оссовский. Задача ученых теперь – установить точные причины смерти похороненных в Старгарде. Несмотря на прошедшее время, благодаря современным методологиям исследования можно получить множество ответов. "Сегодня мы можем многое сказать об этих людях", - сказал профессор, указывая на важность Польской генетической базы данных жертв тоталитаризма для мировой науки. Данное исследование, по словам Оссовского, имеет не только научную, но и гуманитарную ценность. Оно восстанавливает память о жертвах и стремится к исторической справедливости. Шталаг II D был одним из крупнейших лагерей для военнопленных Третьего рейха, который был открыт в 1939 году. Первоначально он действовал как пересыльный лагерь. Позднее туда отправляли заключенных со всей Европы. Они работали, в частности на строительстве дорог. Многие из них погибли во время работы. Лагерь действовал вплоть до эвакуации в феврале 1945 года.

https://ria.ru/20241009/kbr-1977139865.html

https://ria.ru/20241019/kherson-1978855206.html

https://ria.ru/20241024/belgrad-1979715040.html

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в мире, польша, западно-поморское воеводство, варшава