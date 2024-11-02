https://ria.ru/20241102/podlodki-1981467096.html
Патрушев призвал создать единый центр по разработке подводных аппаратов
Патрушев призвал создать единый центр по разработке подводных аппаратов - РИА Новости, 02.11.2024
Патрушев призвал создать единый центр по разработке подводных аппаратов
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев призвал создать единый центр компетенций по разработке... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:10
2024-11-02T08:10
2024-11-02T08:17
безопасность
россия
сша
черное море
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_285:0:2958:1504_1920x0_80_0_0_fa224e388555a849e43849879c87627c.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев призвал создать единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для отечественного Военно-Морского Флота. Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море и по его периметру в ущерб законным интересам России, сказал Патрушев на совещании с командованием Военно-Морского Флота РФ и Черноморского флота в ходе своей рабочей поездки в Крым. "В этих условиях для защиты национальных интересов России, повышения универсальности Военно-Морского Флота, расширения круга выполняемых задач важно определить не только перспективные тактико-технические характеристики кораблей, их вооружения, но и обеспечить баланс сил, составляющих боевую мощь флота и средств их обеспечения", - отметил Патрушев. "Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке", - подчеркнул он. По словам Патрушева, важно, чтобы ВМФ развивался как единая боевая система, управление которой должно обеспечиваться за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений.
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502135.html
https://ria.ru/20240627/svo-1955378697.html
россия
сша
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_c0a2a8be5e1bea6a891c7c5cf88b9104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сша, черное море, николай патрушев
Безопасность, Россия, США, Черное море, Николай Патрушев
Патрушев призвал создать единый центр по разработке подводных аппаратов
Патрушев: надо создать единый центр по разработке безэкипажных подлодок для ВМФ
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев призвал создать единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для отечественного Военно-Морского Флота.
Запад во главе с США
хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море
и по его периметру в ущерб законным интересам России, сказал Патрушев на совещании с командованием Военно-Морского Флота РФ и Черноморского флота в ходе своей рабочей поездки в Крым.
"В этих условиях для защиты национальных интересов России, повышения универсальности Военно-Морского Флота, расширения круга выполняемых задач важно определить не только перспективные тактико-технические характеристики кораблей, их вооружения, но и обеспечить баланс сил, составляющих боевую мощь флота и средств их обеспечения", - отметил Патрушев.
"Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке", - подчеркнул он.
По словам Патрушева, важно, чтобы ВМФ развивался как единая боевая система, управление которой должно обеспечиваться за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений.