https://ria.ru/20241102/podlodki-1981467096.html

Патрушев призвал создать единый центр по разработке подводных аппаратов

Патрушев призвал создать единый центр по разработке подводных аппаратов - РИА Новости, 02.11.2024

Патрушев призвал создать единый центр по разработке подводных аппаратов

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев призвал создать единый центр компетенций по разработке... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:10

2024-11-02T08:10

2024-11-02T08:17

безопасность

россия

сша

черное море

николай патрушев

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев призвал создать единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для отечественного Военно-Морского Флота. Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море и по его периметру в ущерб законным интересам России, сказал Патрушев на совещании с командованием Военно-Морского Флота РФ и Черноморского флота в ходе своей рабочей поездки в Крым. "В этих условиях для защиты национальных интересов России, повышения универсальности Военно-Морского Флота, расширения круга выполняемых задач важно определить не только перспективные тактико-технические характеристики кораблей, их вооружения, но и обеспечить баланс сил, составляющих боевую мощь флота и средств их обеспечения", - отметил Патрушев. "Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке", - подчеркнул он. По словам Патрушева, важно, чтобы ВМФ развивался как единая боевая система, управление которой должно обеспечиваться за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502135.html

https://ria.ru/20240627/svo-1955378697.html

россия

сша

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сша, черное море, николай патрушев