Рейтинг@Mail.ru
Патрушев призвал создать единый центр по разработке подводных аппаратов - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 02.11.2024 (обновлено: 08:17 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/podlodki-1981467096.html
Патрушев призвал создать единый центр по разработке подводных аппаратов
Патрушев призвал создать единый центр по разработке подводных аппаратов - РИА Новости, 02.11.2024
Патрушев призвал создать единый центр по разработке подводных аппаратов
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев призвал создать единый центр компетенций по разработке... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:10
2024-11-02T08:17
безопасность
россия
сша
черное море
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_285:0:2958:1504_1920x0_80_0_0_fa224e388555a849e43849879c87627c.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев призвал создать единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для отечественного Военно-Морского Флота. Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море и по его периметру в ущерб законным интересам России, сказал Патрушев на совещании с командованием Военно-Морского Флота РФ и Черноморского флота в ходе своей рабочей поездки в Крым. "В этих условиях для защиты национальных интересов России, повышения универсальности Военно-Морского Флота, расширения круга выполняемых задач важно определить не только перспективные тактико-технические характеристики кораблей, их вооружения, но и обеспечить баланс сил, составляющих боевую мощь флота и средств их обеспечения", - отметил Патрушев. "Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке", - подчеркнул он. По словам Патрушева, важно, чтобы ВМФ развивался как единая боевая система, управление которой должно обеспечиваться за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений.
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502135.html
https://ria.ru/20240627/svo-1955378697.html
россия
сша
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_c0a2a8be5e1bea6a891c7c5cf88b9104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сша, черное море, николай патрушев
Безопасность, Россия, США, Черное море, Николай Патрушев
Патрушев призвал создать единый центр по разработке подводных аппаратов

Патрушев: надо создать единый центр по разработке безэкипажных подлодок для ВМФ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев призвал создать единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для отечественного Военно-Морского Флота.
Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море и по его периметру в ущерб законным интересам России, сказал Патрушев на совещании с командованием Военно-Морского Флота РФ и Черноморского флота в ходе своей рабочей поездки в Крым.
В России начались масштабные плановые учения трех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Патрушев отметил актуальность безэкипажной техники для ВМФ
16 августа, 00:04
"В этих условиях для защиты национальных интересов России, повышения универсальности Военно-Морского Флота, расширения круга выполняемых задач важно определить не только перспективные тактико-технические характеристики кораблей, их вооружения, но и обеспечить баланс сил, составляющих боевую мощь флота и средств их обеспечения", - отметил Патрушев.
"Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке", - подчеркнул он.
По словам Патрушева, важно, чтобы ВМФ развивался как единая боевая система, управление которой должно обеспечиваться за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений.
Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот
27 июня, 08:00
 
БезопасностьРоссияСШАЧерное мореНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала