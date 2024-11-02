https://ria.ru/20241102/podderzhka-1981502343.html

Гладков рассказал о поддержке белгородских подсобных хозяйств

Гладков рассказал о поддержке белгородских подсобных хозяйств - РИА Новости, 02.11.2024

Гладков рассказал о поддержке белгородских подсобных хозяйств

Тридцать личных подсобных хозяйств Белгородской области получили субсидии на сумму три миллиона рублей на выращивание картофеля и овощей, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:25

2024-11-02T12:25

2024-11-02T12:25

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 ноя – РИА Новости. Тридцать личных подсобных хозяйств Белгородской области получили субсидии на сумму три миллиона рублей на выращивание картофеля и овощей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Белгородской области завершился очередной этап выплат субсидий на возмещение части затрат на производство картофеля и овощей открытого грунта. "Стараемся оказывать поддержку малым формам хозяйствования во всех сферах, в первую очередь, конечно же, в сельском хозяйстве. Распределили 3 миллиона рублей субсидий между 30 ЛПХ, которые занимаются выращиванием картофеля и овощей", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области. По словам главы региона, такая поддержка востребована и помогает получить качественную, свежую белгородскую продукцию на прилавках небольших магазинчиков или на сельскохозяйственных ярмарках и рынках области по доступной цене и высокого качества. Эта мера поддержки действует в регионе с 2022 года и с каждым годом набирает популярность. В рамках субсидии подсобные хозяйства могут возместить до 90% фактически осуществленных затрат на приобретение семян, посадочного материала, удобрений, средств химической защиты растений, а также инвентаря, инструментов (механизированных, ручных) и оборудования, используемых в рамках технологического процесса выращивания овощей открытого грунта и картофеля. По данным регионального правительства, сегодня в работе у министерства сельского хозяйства еще более 50 заявок на данную форму поддержки. До конца года сельским труженикам будет перечислено еще порядка 5 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. С каждым годом количество людей, желающих получить субсидии, растёт: так, по итогам 2022 года получателей было 34, по итогу 2023 - 39. "В целом за 2024 год на поддержку малых форм хозяйствования мы выделили по различным программам более 500 миллионов рублей", - подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20241031/byudzhet-1981218184.html

https://ria.ru/20241030/gladkov-1980862198.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков