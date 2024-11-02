https://ria.ru/20241102/pobeg-1981565444.html

Мастера цеха в липецкой ИК-2 обвинили в халатности после побега заключенных

Мастера цеха в липецкой ИК-2 обвинили в халатности после побега заключенных - РИА Новости, 02.11.2024

Мастера цеха в липецкой ИК-2 обвинили в халатности после побега заключенных

Мастер цеха Центра трудовой адаптации осуждённых ИК-2 Липецкой области стал третьим обвиняемым в халатности после побега заключенных, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:10

2024-11-02T16:10

2024-11-02T16:26

происшествия

липецкая область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Мастер цеха Центра трудовой адаптации осуждённых ИК-2 Липецкой области стал третьим обвиняемым в халатности после побега заключенных, сообщает СУСК России по региону. Ранее обвинение в халатности было предъявлено начальнику Центра трудовой адаптации осуждённых ИК-2 и его подчиненному - начальнику цеха этого Центра."Следственными органами СУСК России по Липецкой области обвинение в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) предъявлено мастеру цеха Центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области, на территории которого обнаружен лаз", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемый, будучи обязанным контролировать состояние закреплённого за ним заброшенного цеха, не допуская прохода на его территорию заключенных, ненадлежащим образом исполнял должностные обязанности, что позволило шестерым осужденным длительное время проводить земляные работы, сделав подкоп, сообщает СУСК."На протяжении трех месяцев вверенная обвиняемому производственная территория не осматривалась и меры по предотвращению побега не принимались. Двадцать пятого октября 2024 года в день его дежурства, в ходе которого он должен был контролировать нахождение осужденных на рабочих местах в промышленной зоне, они покинули территорию колонии через прорытый тоннель", - информирует региональное следственное управление.СУСК отмечает, что установление иных причастных к преступлению лиц продолжается.В исправительной колонии общего режима №2 в Липецкой области 26 октября при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. После подсчета осужденных выяснилось, что шестерых не хватает. За беглецами направили группу преследования. По данным МВД, пятеро задержаны, шестого все еще ищут.

https://ria.ru/20241026/kadry-1980257073.html

https://ria.ru/20241026/dopros-1980271204.html

липецкая область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), россия