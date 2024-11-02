https://ria.ru/20241102/plennyy-1981463032.html

Пленный: ВС России спасли раненых солдат ВСУ, которых бросило командование

Пленный: ВС России спасли раненых солдат ВСУ, которых бросило командование - РИА Новости, 02.11.2024

Пленный: ВС России спасли раненых солдат ВСУ, которых бросило командование

Российские военные спасли украинских раненых, которых бросили их же сослуживцы, рассказал РИА Новости бывший офицер украинской полиции, а ныне пленный Роберт... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T06:29

2024-11-02T06:29

2024-11-02T06:29

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000102_364:61:2054:1012_1920x0_80_0_0_c0bd8e651a1af43191e90ddebacb8b0d.jpg

ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Российские военные спасли украинских раненых, которых бросили их же сослуживцы, рассказал РИА Новости бывший офицер украинской полиции, а ныне пленный Роберт Погорелов. Роберт попал в ВСУ после мобилизации и был командиром группы эвакуации. После начала штурма их позиций войсками ВС РФ он стал выносить раненных сослуживцев. "Мы выносили уже на точку эвакуации. Я выходил на "Халка", это командир роты Халько Юрий Владимирович. Мне бы хотелось ему в глаза посмотреть… Мы выносили очень много ребят, я запрашивал неоднократно (эвакуацию - ред.), а он (командир роты - ред.) просто отключился", - сказал собеседник агентства. Также он добавил, что военнослужащие 37-й и 40-й бригад ВС РФ оказали украинцам первую медицинскую помощь. "Не было воды, он отдал свою флягу. Боец отдал мне ее, я говорю: "Так тебе нужнее". Он говорит: "Перестань, я вижу, что иначе не дойдешь", - рассказал военнопленный.

https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981461185.html

https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины