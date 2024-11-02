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Пленный: ВС России спасли раненых солдат ВСУ, которых бросило командование
Пленный: ВС России спасли раненых солдат ВСУ, которых бросило командование - РИА Новости, 02.11.2024
Пленный: ВС России спасли раненых солдат ВСУ, которых бросило командование
Российские военные спасли украинских раненых, которых бросили их же сослуживцы, рассказал РИА Новости бывший офицер украинской полиции, а ныне пленный Роберт... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T06:29
2024-11-02T06:29
2024-11-02T06:29
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Российские военные спасли украинских раненых, которых бросили их же сослуживцы, рассказал РИА Новости бывший офицер украинской полиции, а ныне пленный Роберт Погорелов. Роберт попал в ВСУ после мобилизации и был командиром группы эвакуации. После начала штурма их позиций войсками ВС РФ он стал выносить раненных сослуживцев. "Мы выносили уже на точку эвакуации. Я выходил на "Халка", это командир роты Халько Юрий Владимирович. Мне бы хотелось ему в глаза посмотреть… Мы выносили очень много ребят, я запрашивал неоднократно (эвакуацию - ред.), а он (командир роты - ред.) просто отключился", - сказал собеседник агентства. Также он добавил, что военнослужащие 37-й и 40-й бригад ВС РФ оказали украинцам первую медицинскую помощь. "Не было воды, он отдал свою флягу. Боец отдал мне ее, я говорю: "Так тебе нужнее". Он говорит: "Перестань, я вижу, что иначе не дойдешь", - рассказал военнопленный.
https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981461185.html
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в мире, здоровье - общество, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Пленный: ВС России спасли раненых солдат ВСУ, которых бросило командование
ВС России спасли раненых ВСУ, которых бросило командование, рассказал пленный
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Российские военные спасли украинских раненых, которых бросили их же сослуживцы, рассказал РИА Новости бывший офицер украинской полиции, а ныне пленный Роберт Погорелов.
Роберт попал в ВСУ
после мобилизации и был командиром группы эвакуации. После начала штурма их позиций войсками ВС РФ он стал выносить раненных сослуживцев.
"Мы выносили уже на точку эвакуации. Я выходил на "Халка", это командир роты Халько Юрий Владимирович. Мне бы хотелось ему в глаза посмотреть… Мы выносили очень много ребят, я запрашивал неоднократно (эвакуацию - ред.), а он (командир роты - ред.) просто отключился", - сказал собеседник агентства.
Также он добавил, что военнослужащие 37-й и 40-й бригад ВС РФ оказали украинцам первую медицинскую помощь.
"Не было воды, он отдал свою флягу. Боец отдал мне ее, я говорю: "Так тебе нужнее". Он говорит: "Перестань, я вижу, что иначе не дойдешь", - рассказал военнопленный.