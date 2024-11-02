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Мобилизованный украинец назвал службу на передовой "реальным адом" - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:27 02.11.2024 (обновлено: 09:06 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/plennyy-1981458339.html
Мобилизованный украинец назвал службу на передовой "реальным адом"
Мобилизованный украинец назвал службу на передовой "реальным адом" - РИА Новости, 02.11.2024
Мобилизованный украинец назвал службу на передовой "реальным адом"
Сдавшийся в плен на харьковском направлении украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр рассказал РИА Новости, что дни,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T04:27
2024-11-02T09:06
в мире
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
военнопленные
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ГЕНИЧЕСК, 2 ноя - РИА Новости. Сдавшийся в плен на харьковском направлении украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр рассказал РИА Новости, что дни, проведенные на передовых позициях ВСУ в Харьковской области, были адом. "На (передовых. — Прим. ред.) позициях мы провели где-то дней девять. Но это такое, девять дней — это реальный ад. Невозможно было ни сидеть, ничего. Головы не поднять", — сказал украинский военнопленный. По его словам, на девятый день боев над украинскими позициями появился российский беспилотник и разбросал листовки с призывом сложить оружие и подробной инструкцией, как сдаться в плен. "БПЛА-шка еще прилетела, разбросала бумажки те, в них был адрес телеграм-бота для связи с русскими военнослужащими. У нас был телефон такой сенсорный, с интернетом, и мы через того бота написали русским солдатам. Они всё нам рассказали, в какой день, в какое время мы должны были выходить с позиций и идти сдаваться в плен русским", — рассказал Александр. Он добавил, что непосредственно в момент сдачи в плен появившийся в небе украинский ударный дрон сбросил на его группу две гранаты. Сейчас Александр находится в России, он получил медицинскую помощь, теплые вещи, питание и воду. Его жизни ничего не угрожает. Подразделение Александра сдалось в плен на харьковском направлении 22 октября, использовав для этого специально созданный Telegram-канал - @FREE_SOLDIER2022, уточнил РИА Новости представитель российских силовых структур.
https://ria.ru/20241102/vsu-1981457870.html
https://ria.ru/20241101/plennyy-1981265090.html
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Украинский пленный: девять дней, проведенных на передовых позициях ВСУ в Харьковской области, были адом
Сдавшийся в плен на харьковском направлении украинский военнослужащий из 63-й отдельной мехбригады ВСУ Александр рассказал РИА Новости, что 9 дней, проведенных на передовых позициях ВСУ в Харьковской области, были реальным адом.
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в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, военнопленные
В мире, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, военнопленные
Мобилизованный украинец назвал службу на передовой "реальным адом"

Пленный украинец: дни службы в ВСУ на харьковском направлении были "адом"

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ГЕНИЧЕСК, 2 ноя - РИА Новости. Сдавшийся в плен на харьковском направлении украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр рассказал РИА Новости, что дни, проведенные на передовых позициях ВСУ в Харьковской области, были адом.
"На (передовых. — Прим. ред.) позициях мы провели где-то дней девять. Но это такое, девять дней — это реальный ад. Невозможно было ни сидеть, ничего. Головы не поднять", — сказал украинский военнопленный.
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По его словам, на девятый день боев над украинскими позициями появился российский беспилотник и разбросал листовки с призывом сложить оружие и подробной инструкцией, как сдаться в плен.
"БПЛА-шка еще прилетела, разбросала бумажки те, в них был адрес телеграм-бота для связи с русскими военнослужащими. У нас был телефон такой сенсорный, с интернетом, и мы через того бота написали русским солдатам. Они всё нам рассказали, в какой день, в какое время мы должны были выходить с позиций и идти сдаваться в плен русским", — рассказал Александр.
Он добавил, что непосредственно в момент сдачи в плен появившийся в небе украинский ударный дрон сбросил на его группу две гранаты. Сейчас Александр находится в России, он получил медицинскую помощь, теплые вещи, питание и воду. Его жизни ничего не угрожает.
Подразделение Александра сдалось в плен на харьковском направлении 22 октября, использовав для этого специально созданный Telegram-канал - @FREE_SOLDIER2022, уточнил РИА Новости представитель российских силовых структур.
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