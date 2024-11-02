https://ria.ru/20241102/plennye-1981598226.html

Москалькова высказалась о политизации обмена пленными украинской стороной

Москалькова высказалась о политизации обмена пленными украинской стороной - РИА Новости, 02.11.2024

Москалькова высказалась о политизации обмена пленными украинской стороной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что ввиду политизации вопроса Киевом процессы российско-украинского... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T18:24

2024-11-02T18:24

2024-11-02T21:28

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татьяна москалькова

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что ввиду политизации вопроса Киевом процессы российско-украинского обмена пленными проходят крайне тяжело и медленно.Москалькова считает необходимым вернуться к конструктивному диалогу и ускорить обмены пленными."Семьи военнослужащих с обеих сторон ждут возвращения своих близких", - добавила федеральный омбудсмен.

https://ria.ru/20241102/spisok--1981616427.html

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в мире, россия, татьяна москалькова