Рейтинг@Mail.ru
Москалькова высказалась о политизации обмена пленными украинской стороной - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 02.11.2024 (обновлено: 21:28 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/plennye-1981598226.html
Москалькова высказалась о политизации обмена пленными украинской стороной
Москалькова высказалась о политизации обмена пленными украинской стороной - РИА Новости, 02.11.2024
Москалькова высказалась о политизации обмена пленными украинской стороной
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что ввиду политизации вопроса Киевом процессы российско-украинского... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:24
2024-11-02T21:28
в мире
россия
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919620800_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_848664a7ab9dc57f3f5953fec5be92ff.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что ввиду политизации вопроса Киевом процессы российско-украинского обмена пленными проходят крайне тяжело и медленно.Москалькова считает необходимым вернуться к конструктивному диалогу и ускорить обмены пленными."Семьи военнослужащих с обеих сторон ждут возвращения своих близких", - добавила федеральный омбудсмен.
https://ria.ru/20241102/spisok--1981616427.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919620800_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9994d9b9d5361d5bfa75e677186e7327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, татьяна москалькова
В мире, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова высказалась о политизации обмена пленными украинской стороной

Москалькова: из-за политизации украинской стороной обмен пленными идет тяжело

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военные, возвращенные из украинского плена
Российские военные, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Российские военные, возвращенные из украинского плена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что ввиду политизации вопроса Киевом процессы российско-украинского обмена пленными проходят крайне тяжело и медленно.
Москалькова считает необходимым вернуться к конструктивному диалогу и ускорить обмены пленными.
"Семьи военнослужащих с обеих сторон ждут возвращения своих близких", - добавила федеральный омбудсмен.
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
МИД России опубликовал список из 29 морпехов ВСУ, возвращенных Украине
Вчера, 20:49
 
В миреРоссияТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала