https://ria.ru/20241102/plennye-1981598226.html
Москалькова высказалась о политизации обмена пленными украинской стороной
Москалькова высказалась о политизации обмена пленными украинской стороной - РИА Новости, 02.11.2024
Москалькова высказалась о политизации обмена пленными украинской стороной
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что ввиду политизации вопроса Киевом процессы российско-украинского... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:24
2024-11-02T18:24
2024-11-02T21:28
в мире
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что ввиду политизации вопроса Киевом процессы российско-украинского обмена пленными проходят крайне тяжело и медленно.Москалькова считает необходимым вернуться к конструктивному диалогу и ускорить обмены пленными."Семьи военнослужащих с обеих сторон ждут возвращения своих близких", - добавила федеральный омбудсмен.
https://ria.ru/20241102/spisok--1981616427.html
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в мире, россия, татьяна москалькова
В мире, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова высказалась о политизации обмена пленными украинской стороной
Москалькова: из-за политизации украинской стороной обмен пленными идет тяжело