https://ria.ru/20241102/plennye-1981597927.html
МИД не знает о странах, готовых защищать пленных ВСУ, заявила Захарова
МИД не знает о странах, готовых защищать пленных ВСУ, заявила Захарова - РИА Новости, 02.11.2024
МИД не знает о странах, готовых защищать пленных ВСУ, заявила Захарова
Москва не знает о каких-либо намерениях "покровительства" других государств над пленными украинскими военнослужащими в России, сообщила официальный... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:19
2024-11-02T18:19
2024-11-02T18:19
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МОСКВА, 2 Ноя - РИА Новости. Москва не знает о каких-либо намерениях "покровительства" других государств над пленными украинскими военнослужащими в России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы "насильственно депортированных" детей. По словам Сибиги, некое государство выразило готовность стать защищающей державой якобы для взаимодействия с Москвой для помощи украинцам в России в рамках Женевских конвенций. При этом министр не уточнил, что это за государство. "Нам ни о каких заявлениях или намерениях кого-то со стороны зарубежных стран неизвестно. Только мы прочитали в социальных сетях вот эту информацию от Сибиги", - сказала Захарова на брифинге.
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в мире, россия, москва, андрей сибига, мария захарова, мид украины
В мире, Россия, Москва, Андрей Сибига, Мария Захарова, МИД Украины
МИД не знает о странах, готовых защищать пленных ВСУ, заявила Захарова
Захарова: Россия не знает о намерениях третьих стран защищать украинских пленных