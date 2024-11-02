https://ria.ru/20241102/plennye-1981597927.html

МИД не знает о странах, готовых защищать пленных ВСУ, заявила Захарова

МИД не знает о странах, готовых защищать пленных ВСУ, заявила Захарова - РИА Новости, 02.11.2024

МИД не знает о странах, готовых защищать пленных ВСУ, заявила Захарова

Москва не знает о каких-либо намерениях "покровительства" других государств над пленными украинскими военнослужащими в России, сообщила официальный... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T18:19

2024-11-02T18:19

2024-11-02T18:19

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МОСКВА, 2 Ноя - РИА Новости. Москва не знает о каких-либо намерениях "покровительства" других государств над пленными украинскими военнослужащими в России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы "насильственно депортированных" детей. По словам Сибиги, некое государство выразило готовность стать защищающей державой якобы для взаимодействия с Москвой для помощи украинцам в России в рамках Женевских конвенций. При этом министр не уточнил, что это за государство. "Нам ни о каких заявлениях или намерениях кого-то со стороны зарубежных стран неизвестно. Только мы прочитали в социальных сетях вот эту информацию от Сибиги", - сказала Захарова на брифинге.

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в мире, россия, москва, андрей сибига, мария захарова, мид украины