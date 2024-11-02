Рейтинг@Mail.ru
МИД не знает о странах, готовых защищать пленных ВСУ, заявила Захарова - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/plennye-1981597927.html
МИД не знает о странах, готовых защищать пленных ВСУ, заявила Захарова
МИД не знает о странах, готовых защищать пленных ВСУ, заявила Захарова - РИА Новости, 02.11.2024
МИД не знает о странах, готовых защищать пленных ВСУ, заявила Захарова
Москва не знает о каких-либо намерениях "покровительства" других государств над пленными украинскими военнослужащими в России, сообщила официальный... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:19
2024-11-02T18:19
в мире
россия
москва
андрей сибига
мария захарова
мид украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
МОСКВА, 2 Ноя - РИА Новости. Москва не знает о каких-либо намерениях "покровительства" других государств над пленными украинскими военнослужащими в России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы "насильственно депортированных" детей. По словам Сибиги, некое государство выразило готовность стать защищающей державой якобы для взаимодействия с Москвой для помощи украинцам в России в рамках Женевских конвенций. При этом министр не уточнил, что это за государство. "Нам ни о каких заявлениях или намерениях кого-то со стороны зарубежных стран неизвестно. Только мы прочитали в социальных сетях вот эту информацию от Сибиги", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20241102/plennye-1981592914.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, андрей сибига, мария захарова, мид украины
В мире, Россия, Москва, Андрей Сибига, Мария Захарова, МИД Украины
МИД не знает о странах, готовых защищать пленных ВСУ, заявила Захарова

Захарова: Россия не знает о намерениях третьих стран защищать украинских пленных

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 Ноя - РИА Новости. Москва не знает о каких-либо намерениях "покровительства" других государств над пленными украинскими военнослужащими в России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы "насильственно депортированных" детей. По словам Сибиги, некое государство выразило готовность стать защищающей державой якобы для взаимодействия с Москвой для помощи украинцам в России в рамках Женевских конвенций. При этом министр не уточнил, что это за государство.
"Нам ни о каких заявлениях или намерениях кого-то со стороны зарубежных стран неизвестно. Только мы прочитали в социальных сетях вот эту информацию от Сибиги", - сказала Захарова на брифинге.
Сдавшиеся в российский плен украинские боевики в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Киев не заинтересован в обмене морских пехотинцев, заявила Захарова
Вчера, 17:57
 
В миреРоссияМоскваАндрей СибигаМария ЗахароваМИД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала