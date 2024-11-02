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Киев не заинтересован в обмене морских пехотинцев, заявила Захарова - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/plennye-1981592914.html
Киев не заинтересован в обмене морских пехотинцев, заявила Захарова
Киев не заинтересован в обмене морских пехотинцев, заявила Захарова - РИА Новости, 02.11.2024
Киев не заинтересован в обмене морских пехотинцев, заявила Захарова
Россия уже возвращала украинских морских пехотинцев в рамках обмена военнопленными с Украиной, несмотря на лживые заявления об обратном, и предлагала обменять... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:57
2024-11-02T17:57
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия уже возвращала украинских морских пехотинцев в рамках обмена военнопленными с Украиной, несмотря на лживые заявления об обратном, и предлагала обменять больше, Киев в обмене этих военнослужащих не заинтересован, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Мы слышали и в публичной плоскости, и в ходе всех этих бдений Монреаля эта информация тоже звучала, что Россия якобы отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев. Это враньё. Это абсолютная неправда", - сказал Захарова на брифинге для СМИ. Она подчеркнула, что российская сторона готова опубликовать список из 29 украинских морских пехотинцев, возвращённых российской стороной в ходе обменов. При этом, как отметила Захарова, причины сокрытия Киевом этой информации остаются под вопросом. "Россией неоднократно предлагалось к обмену значительно большее количество именно украинских морских пехотинцев. Вот, пожалуйста: 36 отдельная бригада морской пехоты. Она сдалась в плен в Мариуполе в 2022 году. Я уверена, что родственники этих людей на Украине понятия не имеют, что их близких, которые находятся в качестве военнопленных на территории России, к обмену заявляла российская сторона. Им просто на Банковой об этом не рассказывают и врут. Интереса к обмену и возвращению этих категорий и этих граждан, своих собственных военнослужащих, у киевского режима нет", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240522/spisok-1947733421.html
https://ria.ru/20241102/zakharova-1981590902.html
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в мире, россия, украина, киев, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова
Киев не заинтересован в обмене морских пехотинцев, заявила Захарова

Захарова: РФ предлагала обменять украинских морпехов, в Киеве от них отказались

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСдавшиеся в российский плен украинские боевики в Мариуполе
Сдавшиеся в российский плен украинские боевики в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сдавшиеся в российский плен украинские боевики в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия уже возвращала украинских морских пехотинцев в рамках обмена военнопленными с Украиной, несмотря на лживые заявления об обратном, и предлагала обменять больше, Киев в обмене этих военнослужащих не заинтересован, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Мы слышали и в публичной плоскости, и в ходе всех этих бдений Монреаля эта информация тоже звучала, что Россия якобы отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев. Это враньё. Это абсолютная неправда", - сказал Захарова на брифинге для СМИ.
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Она подчеркнула, что российская сторона готова опубликовать список из 29 украинских морских пехотинцев, возвращённых российской стороной в ходе обменов.
При этом, как отметила Захарова, причины сокрытия Киевом этой информации остаются под вопросом.
"Россией неоднократно предлагалось к обмену значительно большее количество именно украинских морских пехотинцев. Вот, пожалуйста: 36 отдельная бригада морской пехоты. Она сдалась в плен в Мариуполе в 2022 году. Я уверена, что родственники этих людей на Украине понятия не имеют, что их близких, которые находятся в качестве военнопленных на территории России, к обмену заявляла российская сторона. Им просто на Банковой об этом не рассказывают и врут. Интереса к обмену и возвращению этих категорий и этих граждан, своих собственных военнослужащих, у киевского режима нет", - добавила Захарова.
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