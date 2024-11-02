https://ria.ru/20241102/plennye-1981592914.html

Киев не заинтересован в обмене морских пехотинцев, заявила Захарова

Киев не заинтересован в обмене морских пехотинцев, заявила Захарова - РИА Новости, 02.11.2024

Киев не заинтересован в обмене морских пехотинцев, заявила Захарова

Россия уже возвращала украинских морских пехотинцев в рамках обмена военнопленными с Украиной, несмотря на лживые заявления об обратном, и предлагала обменять... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:57

2024-11-02T17:57

2024-11-02T17:57

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789422402_0:46:1758:1035_1920x0_80_0_0_05267e14d154b431987ea2bb176ccfa6.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия уже возвращала украинских морских пехотинцев в рамках обмена военнопленными с Украиной, несмотря на лживые заявления об обратном, и предлагала обменять больше, Киев в обмене этих военнослужащих не заинтересован, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Мы слышали и в публичной плоскости, и в ходе всех этих бдений Монреаля эта информация тоже звучала, что Россия якобы отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев. Это враньё. Это абсолютная неправда", - сказал Захарова на брифинге для СМИ. Она подчеркнула, что российская сторона готова опубликовать список из 29 украинских морских пехотинцев, возвращённых российской стороной в ходе обменов. При этом, как отметила Захарова, причины сокрытия Киевом этой информации остаются под вопросом. "Россией неоднократно предлагалось к обмену значительно большее количество именно украинских морских пехотинцев. Вот, пожалуйста: 36 отдельная бригада морской пехоты. Она сдалась в плен в Мариуполе в 2022 году. Я уверена, что родственники этих людей на Украине понятия не имеют, что их близких, которые находятся в качестве военнопленных на территории России, к обмену заявляла российская сторона. Им просто на Банковой об этом не рассказывают и врут. Интереса к обмену и возвращению этих категорий и этих граждан, своих собственных военнослужащих, у киевского режима нет", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20240522/spisok-1947733421.html

https://ria.ru/20241102/zakharova-1981590902.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, киев, мария захарова