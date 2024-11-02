https://ria.ru/20241102/plennye-1981590481.html

Россия и Украина провели более 45 обменов военнопленными с 2022 года

Россия и Украина провели более 45 обменов военнопленными с 2022 года - РИА Новости, 02.11.2024

Россия и Украина провели более 45 обменов военнопленными с 2022 года

Между Москвой и Киевом еще в 2022 году были достигнуты договоренности об обмене военнопленными, с этого момента было проведено более 45 обменов, в рамках... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:46

2024-11-02T17:46

2024-11-02T17:48

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Между Москвой и Киевом еще в 2022 году были достигнуты договоренности об обмене военнопленными, с этого момента было проведено более 45 обменов, в рамках которых на родину вернулись около трех тысяч военнослужащих с каждой стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "В 2022 году, при содействии, в том числе, международных посредников, между Москвой и Киевом достигнуты договоренности об обмене военнопленными. За это время время было проведено более 45 обменов, в рамках этих обменов на родину возвращено около трех тысяч военнослужащих с каждой стороны", - сказала Захарова на брифинге по теме украинских военнопленных. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у его сограждан в России появится "страна-покровитель", которая планирует взаимодействовать с властями РФ в рамках Женевских конвенций, не уточнив, что это за страна. Он также утверждает, что в России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы "насильственно депортированных" детей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что ведет работу по воссоединению детей из Донбасса и с Украины с семьями. В рамках этого процесса детей передают законным представителям, находящимся как в России, так и на Украине.

https://ria.ru/20240522/spisok-1947733421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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