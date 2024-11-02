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Россия и Украина провели более 45 обменов военнопленными с 2022 года - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 02.11.2024 (обновлено: 17:48 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/plennye-1981590481.html
Россия и Украина провели более 45 обменов военнопленными с 2022 года
Россия и Украина провели более 45 обменов военнопленными с 2022 года - РИА Новости, 02.11.2024
Россия и Украина провели более 45 обменов военнопленными с 2022 года
Между Москвой и Киевом еще в 2022 году были достигнуты договоренности об обмене военнопленными, с этого момента было проведено более 45 обменов, в рамках... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:46
2024-11-02T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
мария захарова
андрей сибига
мария львова-белова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Между Москвой и Киевом еще в 2022 году были достигнуты договоренности об обмене военнопленными, с этого момента было проведено более 45 обменов, в рамках которых на родину вернулись около трех тысяч военнослужащих с каждой стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "В 2022 году, при содействии, в том числе, международных посредников, между Москвой и Киевом достигнуты договоренности об обмене военнопленными. За это время время было проведено более 45 обменов, в рамках этих обменов на родину возвращено около трех тысяч военнослужащих с каждой стороны", - сказала Захарова на брифинге по теме украинских военнопленных. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у его сограждан в России появится "страна-покровитель", которая планирует взаимодействовать с властями РФ в рамках Женевских конвенций, не уточнив, что это за страна. Он также утверждает, что в России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы "насильственно депортированных" детей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что ведет работу по воссоединению детей из Донбасса и с Украины с семьями. В рамках этого процесса детей передают законным представителям, находящимся как в России, так и на Украине.
https://ria.ru/20240522/spisok-1947733421.html
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в мире, россия, украина, москва, мария захарова, андрей сибига, мария львова-белова, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Мария Захарова, Андрей Сибига, Мария Львова-Белова, Безопасность
Россия и Украина провели более 45 обменов военнопленными с 2022 года

Захарова: РФ и Украина провели более 45 обменов с 2022 г, вернув по 3000 человек

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Между Москвой и Киевом еще в 2022 году были достигнуты договоренности об обмене военнопленными, с этого момента было проведено более 45 обменов, в рамках которых на родину вернулись около трех тысяч военнослужащих с каждой стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«
"В 2022 году, при содействии, в том числе, международных посредников, между Москвой и Киевом достигнуты договоренности об обмене военнопленными. За это время время было проведено более 45 обменов, в рамках этих обменов на родину возвращено около трех тысяч военнослужащих с каждой стороны", - сказала Захарова на брифинге по теме украинских военнопленных.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у его сограждан в России появится "страна-покровитель", которая планирует взаимодействовать с властями РФ в рамках Женевских конвенций, не уточнив, что это за страна. Он также утверждает, что в России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы "насильственно депортированных" детей.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что ведет работу по воссоединению детей из Донбасса и с Украины с семьями. В рамках этого процесса детей передают законным представителям, находящимся как в России, так и на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваМария ЗахароваАндрей СибигаМария Львова-БеловаБезопасность
 
 
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