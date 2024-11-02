https://ria.ru/20241102/plan-1981450059.html

В Израиле задержали подозреваемых по делу об утечке разведданных

В Израиле задержали подозреваемых по делу об утечке разведданных - РИА Новости, 02.11.2024

В Израиле задержали подозреваемых по делу об утечке разведданных

Израильские силовики задержали нескольких подозреваемых в утечке секретных данных о военных планах Израиля, один из задержанных может быть сотрудником офиса... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T00:41

2024-11-02T00:41

2024-11-02T01:01

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Израильские силовики задержали нескольких подозреваемых в утечке секретных данных о военных планах Израиля, один из задержанных может быть сотрудником офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает издание Haaretz. "Задержаны подозреваемые по делу об утечке секретных разведданных, которые могут помешать достижению целей войны в Газе... Один из задержанных в ходе текущего расследования связан с офисом Нетаньяху и тесно сотрудничал с ним во время войны в Газе", - пишет издание. Как уточняет портал Axios со ссылкой на израильских чиновников, одним из нескольких подозреваемых является помощник Нетаньяху. При этом ранее сам израильский премьер заявлял, что никто из его офиса не был допрошен или задержан. Ранее телеканал CNN сообщал, что США расследуют утечку в сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану, которая включает учения израильских ВВС с использованием ракет класса "воздух-земля". Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в сети 18 октября. Как сообщает CNN, на них стоит гриф "совершенно секретно" и маркировка, указывающая на то, что ознакомиться с этой информацией могут только члены разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes), в который, помимо США, входят Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия.

https://ria.ru/20241101/hamas-1981419957.html

https://ria.ru/20241101/izrail-1981346079.html

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в мире, израиль, сша, иран, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024