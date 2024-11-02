В Израиле задержали подозреваемых по делу об утечке разведданных
В Израиле задержали подозреваемых в утечке секретных данных о военных планах
© AP Photo / Ariel SchalitПолиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария
© AP Photo / Ariel Schalit
Полиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Израильские силовики задержали нескольких подозреваемых в утечке секретных данных о военных планах Израиля, один из задержанных может быть сотрудником офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает издание Haaretz.
"Задержаны подозреваемые по делу об утечке секретных разведданных, которые могут помешать достижению целей войны в Газе... Один из задержанных в ходе текущего расследования связан с офисом Нетаньяху и тесно сотрудничал с ним во время войны в Газе", - пишет издание.
Как уточняет портал Axios со ссылкой на израильских чиновников, одним из нескольких подозреваемых является помощник Нетаньяху. При этом ранее сам израильский премьер заявлял, что никто из его офиса не был допрошен или задержан.
Ранее телеканал CNN сообщал, что США расследуют утечку в сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану, которая включает учения израильских ВВС с использованием ракет класса "воздух-земля". Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в сети 18 октября. Как сообщает CNN, на них стоит гриф "совершенно секретно" и маркировка, указывающая на то, что ознакомиться с этой информацией могут только члены разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes), в который, помимо США, входят Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия.