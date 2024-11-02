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В Пуатье подросток умер от ранений, полученных в перестрелке наркоторговцев - РИА Новости, 02.11.2024
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19:18 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/perestrelka-1981604399.html
В Пуатье подросток умер от ранений, полученных в перестрелке наркоторговцев
В Пуатье подросток умер от ранений, полученных в перестрелке наркоторговцев - РИА Новости, 02.11.2024
В Пуатье подросток умер от ранений, полученных в перестрелке наркоторговцев
Пятнадцатилетний подросток, пострадавший в ходе крупной перестрелки между наркоторговцами в городе Пуатье на западе Франции, скончался от полученных ранений,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T19:18
2024-11-02T19:18
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ПАРИЖ, 2 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток, пострадавший в ходе крупной перестрелки между наркоторговцами в городе Пуатье на западе Франции, скончался от полученных ранений, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру. Ранее глава французского МВД Бруно Ретайо сообщил, что пять человек были ранены в четверг в ходе перестрелки дилеров в Пуатье. "Несовершеннолетний в возрасте 15 лет, раненный пулей в голову после стычки и стрельбы в четверг в Пуатье, скончался", - говорится в статье. Остальные пострадавшие – также подростки в возрасте 15-16 лет, передает BFMTV. Отмечается, что власти ведут расследование. Во Франции между бандами наркоторговцев регулярно происходят перестрелки, приводящие к жертвам, в том числе среди детей и подростков. Традиционно преступность, связанная с наркотрафиком, распространена в южных городах, в особенности в Марселе, но также в Лионе и Гренобле. В конце октября там был застрелен 15-летний подросток. С начала 2024 года там произошло порядка 20 перестрелок, в которых погибли пять человек. В последнее время инциденты происходят по всей стране. Так, в прошлую субботу пятилетний ребенок получил два огнестрельных ранения, одно из них в голову, в Ренне на северо-западе Франции в ходе криминальных разборок с участием его отца. Он до сих пор находится в реанимации.
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в мире, франция, лион, гренобль
В мире, Франция, Лион, Гренобль
В Пуатье подросток умер от ранений, полученных в перестрелке наркоторговцев

BFMTV: в Пуатье после перестрелки наркоторговцев подросток умер от ранений

© AP Photo / Ciaran FaheyСкорая помощь во Франции
Скорая помощь во Франции - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Ciaran Fahey
Скорая помощь во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток, пострадавший в ходе крупной перестрелки между наркоторговцами в городе Пуатье на западе Франции, скончался от полученных ранений, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру.
Ранее глава французского МВД Бруно Ретайо сообщил, что пять человек были ранены в четверг в ходе перестрелки дилеров в Пуатье.
"Несовершеннолетний в возрасте 15 лет, раненный пулей в голову после стычки и стрельбы в четверг в Пуатье, скончался", - говорится в статье.
Остальные пострадавшие – также подростки в возрасте 15-16 лет, передает BFMTV. Отмечается, что власти ведут расследование.
Во Франции между бандами наркоторговцев регулярно происходят перестрелки, приводящие к жертвам, в том числе среди детей и подростков. Традиционно преступность, связанная с наркотрафиком, распространена в южных городах, в особенности в Марселе, но также в Лионе и Гренобле. В конце октября там был застрелен 15-летний подросток. С начала 2024 года там произошло порядка 20 перестрелок, в которых погибли пять человек.
В последнее время инциденты происходят по всей стране. Так, в прошлую субботу пятилетний ребенок получил два огнестрельных ранения, одно из них в голову, в Ренне на северо-западе Франции в ходе криминальных разборок с участием его отца. Он до сих пор находится в реанимации.
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