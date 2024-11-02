https://ria.ru/20241102/pentagon-1981452901.html

США отправили на Ближний Восток эсминец, истребители и бомбардировщики

США отправили на Ближний Восток эсминец, истребители и бомбардировщики - РИА Новости, 02.11.2024

США отправили на Ближний Восток эсминец, истребители и бомбардировщики

США дополнительно отправили в регион Ближнего Востока эсминец, бомбардировщики и истребители, сообщает Пентагон. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T01:36

2024-11-02T01:36

2024-11-02T01:36

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США дополнительно отправили в регион Ближнего Востока эсминец, бомбардировщики и истребители, сообщает Пентагон. "Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы ПРО, эскадрилью истребителей и самолет-заправщик, а также несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52", - говорится в сообщении. Как уточняет военное ведомство, эти силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы, пока авианосная ударная группа во главе с Abraham Lincoln готовится к убытию. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,8 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241102/smi-1981452376.html

https://ria.ru/20241031/ssha-1981206307.html

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в мире, сша, израиль, ближний восток, хезболла, министерство обороны сша, хамас, b-52