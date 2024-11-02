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США отправили на Ближний Восток эсминец, истребители и бомбардировщики - РИА Новости, 02.11.2024
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01:36 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/pentagon-1981452901.html
США отправили на Ближний Восток эсминец, истребители и бомбардировщики
США отправили на Ближний Восток эсминец, истребители и бомбардировщики - РИА Новости, 02.11.2024
США отправили на Ближний Восток эсминец, истребители и бомбардировщики
США дополнительно отправили в регион Ближнего Востока эсминец, бомбардировщики и истребители, сообщает Пентагон. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T01:36
2024-11-02T01:36
в мире
сша
израиль
ближний восток
хезболла
министерство обороны сша
хамас
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США дополнительно отправили в регион Ближнего Востока эсминец, бомбардировщики и истребители, сообщает Пентагон. "Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы ПРО, эскадрилью истребителей и самолет-заправщик, а также несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52", - говорится в сообщении. Как уточняет военное ведомство, эти силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы, пока авианосная ударная группа во главе с Abraham Lincoln готовится к убытию. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,8 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241102/smi-1981452376.html
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в мире, сша, израиль, ближний восток, хезболла, министерство обороны сша, хамас, b-52
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Хезболла, Министерство обороны США, ХАМАС, B-52
США отправили на Ближний Восток эсминец, истребители и бомбардировщики

Пентагон: США отправили на Ближний Восток эсминец, истребители и бомбардировщики

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США дополнительно отправили в регион Ближнего Востока эсминец, бомбардировщики и истребители, сообщает Пентагон.
"Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы ПРО, эскадрилью истребителей и самолет-заправщик, а также несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52", - говорится в сообщении.
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Как уточняет военное ведомство, эти силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы, пока авианосная ударная группа во главе с Abraham Lincoln готовится к убытию.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,8 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреСШАИзраильБлижний ВостокХезболлаМинистерство обороны СШАХАМАСB-52
 
 
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