https://ria.ru/20241102/pensionerka-1981541206.html

У красноярской пенсионерки потребовали 865 тысяч рублей за ремонт ноутбука

У красноярской пенсионерки потребовали 865 тысяч рублей за ремонт ноутбука - РИА Новости, 02.11.2024

У красноярской пенсионерки потребовали 865 тысяч рублей за ремонт ноутбука

Мастеру по ремонту техники из Красноярского края грозит до шести лет лишения свободы за обман пожилой женщины, с которой он за ремонт старенького ноутбука взял... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:28

2024-11-02T14:28

2024-11-02T15:15

красноярский край

сосновоборск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 2 ноя – РИА Новости. Мастеру по ремонту техники из Красноярского края грозит до шести лет лишения свободы за обман пожилой женщины, с которой он за ремонт старенького ноутбука взял 865 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. По данным ведомства, в декабре прошлого года пенсионерка из Сосновоборска увидела в своем почтовом ящике рекламу ремонта компьютерной техники, в листовке для пенсионеров предлагались скидки. Ей как раз необходимо было отремонтировать ноутбук и системный блок, и в канун Нового года к ней пришел разговорчивый 27-летний мастер, который делал вид, что ремонтирует компьютеры 2007 и 2013 годов выпуска. "Несмотря на то, что цена самой техники едва превышала 10 тысяч рублей, мастер за свои услуги запросил 865 тысяч рублей. В стоимость он включил чистку от грязи и пыли, замену термопасты и переустановку операционной системы. В реальности средняя стоимость составила бы не более 3 тысяч рублей. Пенсионерка растерялась… достала все свои сбережения и одолжила у сына недостающие 130 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина поняла, что ее обманули, лишь тогда, когда мастер ушел из квартиры, поскольку техника так и не заработала. Прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241030/kaliningrad-1980907823.html

https://ria.ru/20241102/peterburg-1981488826.html

красноярский край

сосновоборск

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красноярский край, сосновоборск, происшествия