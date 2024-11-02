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Беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт - РИА Новости, 02.11.2024
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10:19 02.11.2024 (обновлено: 11:23 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/pasport-1981483694.html
Беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт
Беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт - РИА Новости, 02.11.2024
Беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт
Беженцу из США Джону Роблесу выдали российский паспорт, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:19
2024-11-02T11:23
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московская область (подмосковье)
ирина волк
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Беженцу из США Джону Роблесу выдали российский паспорт, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."В актовом зале управления МВД России "Серпуховское" Московской области мои коллеги вручили паспорта гражданина Российской Федерации иностранцам", — сказала она.По словам Волк, среди получивших документы — Джон Энтони Роблес, родившийся в США.В ответном слове Роблес сказал, что считает Россию своим домом, и поблагодарил полицию и органы государственной власти, которые помогли ему воплотить мечту о российском гражданстве, добавила Волк.Указ президента о принятии Роблеса в российское гражданство опубликован 21 октября.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
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россия, сша, московская область (подмосковье), ирина волк, общество
Россия, США, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Общество

Беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт

© МВД РоссииДжон Энтони Роблес получил российский паспорт
Джон Энтони Роблес получил российский паспорт - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© МВД России
Джон Энтони Роблес получил российский паспорт
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Беженцу из США Джону Роблесу выдали российский паспорт, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"В актовом зале управления МВД России "Серпуховское" Московской области мои коллеги вручили паспорта гражданина Российской Федерации иностранцам", — сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
России нужны новые мигранты
10 августа, 08:00
По словам Волк, среди получивших документы — Джон Энтони Роблес, родившийся в США.

Роблес приехал в Россию в 1996 году. Работал учителем английского языка, сейчас занимается литературным переводом. После начала спецоперации на Украине он стал волонтером и помогал доставлять гуманитарные грузы российским военным и жителям приграничных территорий.

В ответном слове Роблес сказал, что считает Россию своим домом, и поблагодарил полицию и органы государственной власти, которые помогли ему воплотить мечту о российском гражданстве, добавила Волк.
Указ президента о принятии Роблеса в российское гражданство опубликован 21 октября.
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РоссияСШАМосковская область (Подмосковье)Ирина ВолкОбщество
 
 
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