https://ria.ru/20241102/pasport-1981483694.html

Беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт

Беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт - РИА Новости, 02.11.2024

Беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт

Беженцу из США Джону Роблесу выдали российский паспорт, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:19

2024-11-02T10:19

2024-11-02T11:23

россия

сша

московская область (подмосковье)

ирина волк

общество

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Беженцу из США Джону Роблесу выдали российский паспорт, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."В актовом зале управления МВД России "Серпуховское" Московской области мои коллеги вручили паспорта гражданина Российской Федерации иностранцам", — сказала она.По словам Волк, среди получивших документы — Джон Энтони Роблес, родившийся в США.В ответном слове Роблес сказал, что считает Россию своим домом, и поблагодарил полицию и органы государственной власти, которые помогли ему воплотить мечту о российском гражданстве, добавила Волк.Указ президента о принятии Роблеса в российское гражданство опубликован 21 октября.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

https://rsport.ria.ru/20241025/santos-1980097142.html

россия

сша

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, московская область (подмосковье), ирина волк, общество