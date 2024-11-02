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Памятник Герою России Алексею Козлову открыли в Вологде
Памятник Герою России Алексею Козлову открыли в Вологде - РИА Новости, 02.11.2024
Памятник Герою России Алексею Козлову открыли в Вологде
Памятник Герою России Алексею Козлову открыли в Вологде в рамках национального проекта "Культура", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T20:37
2024-11-02T20:37
2024-11-02T20:37
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Памятник Герою России Алексею Козлову открыли в Вологде в рамках национального проекта "Культура", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. "Открыли памятник Герою России Алексею Михайловичу Козлову – легендарному полковнику Службы внешней разведки. Образец мужества и чести, сотрудник с огромным оперативным опытом, он собирал информацию в странах, не имеющих дипломатических отношений с СССР", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Памятник Герою России расположился в областной столице по адресу: улице Ленина, 21. Работу выполнил скульптор Николай Жуков. "Мы, как наследники эры героев, чтим их память и обязаны сохранять в себе эту энергию, интеллектуальную, духовную, ментальную силу, чтобы одерживать новые победы – как на фронте, так и в мирной жизни. Это победа разума, русского оружия, правды и исторической памяти, которую наследуют наши дети", – добавил губернатор Вологодской области. Отметим, что проект по созданию памятника реализован Российским военно-историческим обществом.
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россия, вологодская область, вологда, владимир путин, георгий филимонов, российское военно-историческое общество (рвио)
Вологодская область, Россия, Вологодская область, Вологда, Владимир Путин, Георгий Филимонов, Российское военно-историческое общество (РВИО)