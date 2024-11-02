https://ria.ru/20241102/osadki-1981465032.html

"Около нормы". Синоптик предрекла привычную для ноября погоду в Москве

"Около нормы". Синоптик предрекла привычную для ноября погоду в Москве - РИА Новости, 02.11.2024

"Около нормы". Синоптик предрекла привычную для ноября погоду в Москве

Больше нормы осадков в ноябре прогнозируется на севере России, дефицит осадков возможен в Астраханской, Волгоградской областях, Калмыкии и в районе Байкала, на... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T07:21

2024-11-02T07:21

2024-11-02T07:35

марина макарова

гидрометцентр

волгоградская область

россия

погода

прогноз

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Больше нормы осадков в ноябре прогнозируется на севере России, дефицит осадков возможен в Астраханской, Волгоградской областях, Калмыкии и в районе Байкала, на остальной части страны осадков будет около нормы, в том числе в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "В Москве около нормы будет ноябрь. Немножко прохладнее нормы, но тоже близко к ней — это Ленинградская, Новгородская, Вологодская область, юг Карелии, север Центрального федерального округа, а также Нижегородской области и Кировской", — продолжила Макарова.По ее словам, немного выше нормы температура в ноябре будет на востоке Архангельской области, в восточной части Урала, практически на всей территории Сибири и на юге Дальнего Востока. На остальной территории РФ температура будет около нормы."Дефицит осадков в ноябре возможен в Астраханской области и на юго-востоке Волгоградской области и северо-востоке Калмыкии. Также на юго-востоке Иркутской области, юге Бурятии и юго-западе Забайкальского края. Больше нормы осадков ожидается на северной половине европейской и азиатской частей России, за исключением севера Якутии и Чукотки", — рассказала метеоролог. По ее словам, на остальной территории страны осадков в ноябре будет около нормы.При этом на северо-западе европейской части России температура ожидается чуть ниже нормы, а немного теплее нормативных показателей будет на востоке Урала, в Сибири и на юге Дальнего Востока.

https://ria.ru/20241101/sinoptik-1981266988.html

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марина макарова, гидрометцентр, волгоградская область, россия, погода, прогноз