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"Около нормы". Синоптик предрекла привычную для ноября погоду в Москве - РИА Новости, 02.11.2024
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07:21 02.11.2024 (обновлено: 07:35 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/osadki-1981465032.html
"Около нормы". Синоптик предрекла привычную для ноября погоду в Москве
"Около нормы". Синоптик предрекла привычную для ноября погоду в Москве - РИА Новости, 02.11.2024
"Около нормы". Синоптик предрекла привычную для ноября погоду в Москве
Больше нормы осадков в ноябре прогнозируется на севере России, дефицит осадков возможен в Астраханской, Волгоградской областях, Калмыкии и в районе Байкала, на... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T07:21
2024-11-02T07:35
марина макарова
гидрометцентр
волгоградская область
россия
погода
прогноз
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Больше нормы осадков в ноябре прогнозируется на севере России, дефицит осадков возможен в Астраханской, Волгоградской областях, Калмыкии и в районе Байкала, на остальной части страны осадков будет около нормы, в том числе в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "В Москве около нормы будет ноябрь. Немножко прохладнее нормы, но тоже близко к ней — это Ленинградская, Новгородская, Вологодская область, юг Карелии, север Центрального федерального округа, а также Нижегородской области и Кировской", — продолжила Макарова.По ее словам, немного выше нормы температура в ноябре будет на востоке Архангельской области, в восточной части Урала, практически на всей территории Сибири и на юге Дальнего Востока. На остальной территории РФ температура будет около нормы."Дефицит осадков в ноябре возможен в Астраханской области и на юго-востоке Волгоградской области и северо-востоке Калмыкии. Также на юго-востоке Иркутской области, юге Бурятии и юго-западе Забайкальского края. Больше нормы осадков ожидается на северной половине европейской и азиатской частей России, за исключением севера Якутии и Чукотки", — рассказала метеоролог. По ее словам, на остальной территории страны осадков в ноябре будет около нормы.При этом на северо-западе европейской части России температура ожидается чуть ниже нормы, а немного теплее нормативных показателей будет на востоке Урала, в Сибири и на юге Дальнего Востока.
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марина макарова, гидрометцентр, волгоградская область, россия, погода, прогноз
Марина Макарова, Гидрометцентр, Волгоградская область, Россия, Погода, Прогноз
"Около нормы". Синоптик предрекла привычную для ноября погоду в Москве

Метеоролог Макарова: в Москве ноябрьская погода ожидается в пределах нормы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДождливая погода в Москве
Дождливая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Больше нормы осадков в ноябре прогнозируется на севере России, дефицит осадков возможен в Астраханской, Волгоградской областях, Калмыкии и в районе Байкала, на остальной части страны осадков будет около нормы, в том числе в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
"В Москве около нормы будет ноябрь. Немножко прохладнее нормы, но тоже близко к ней — это Ленинградская, Новгородская, Вологодская область, юг Карелии, север Центрального федерального округа, а также Нижегородской области и Кировской", — продолжила Макарова.
По ее словам, немного выше нормы температура в ноябре будет на востоке Архангельской области, в восточной части Урала, практически на всей территории Сибири и на юге Дальнего Востока. На остальной территории РФ температура будет около нормы.
"Дефицит осадков в ноябре возможен в Астраханской области и на юго-востоке Волгоградской области и северо-востоке Калмыкии. Также на юго-востоке Иркутской области, юге Бурятии и юго-западе Забайкальского края. Больше нормы осадков ожидается на северной половине европейской и азиатской частей России, за исключением севера Якутии и Чукотки", — рассказала метеоролог.
По ее словам, на остальной территории страны осадков в ноябре будет около нормы.
При этом на северо-западе европейской части России температура ожидается чуть ниже нормы, а немного теплее нормативных показателей будет на востоке Урала, в Сибири и на юге Дальнего Востока.
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Марина МакароваГидрометцентрВолгоградская областьРоссияПогодаПрогноз
 
 
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