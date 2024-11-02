https://ria.ru/20241102/omsk-1981569500.html

Житель Омска ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин

Житель Омска ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин - РИА Новости, 02.11.2024

Житель Омска ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин

На жителя Омска возбудили уголовное дело из-за выстрела из ружья в подростка, кидавшего петарды под колеса автомобилей, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:31

2024-11-02T16:31

2024-11-02T16:51

происшествия

омск

россия

омская область

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ОМСК, 2 ноя - РИА Новости. На жителя Омска возбудили уголовное дело из-за выстрела из ружья в подростка, кидавшего петарды под колеса автомобилей, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области. Следователи установили, что днем на улице Володарского, 120 в Омске двое подростков, 15 и 16 лет, совместно с 22-летним другом бросали под автомобиль петарды. Владелец машины сделал им замечание. В ответ подростки стали кидать петарды ему под ноги. "Происходившее увидел 62-летний сосед, вернувшийся с охоты, который также сделал подросткам замечание. После словесного конфликта мужчина достал из машины охотничье ружье, заряженное дробью, и выстрелил в сторону подростков. Дробь отрикошетила от асфальта и попала 16-летнему парню в стопу", - сообщили в пресс-службе. Подростка доставили в детскую клиническую больницу. Ружье у мужчины изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

https://ria.ru/20241102/ubiystvo-1981567452.html

https://ria.ru/20241102/moskva-1981508093.html

омск

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происшествия, омск, россия, омская область