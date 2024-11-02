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Житель Омска ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин - РИА Новости, 02.11.2024
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16:31 02.11.2024 (обновлено: 16:51 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/omsk-1981569500.html
Житель Омска ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин
Житель Омска ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин - РИА Новости, 02.11.2024
Житель Омска ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин
На жителя Омска возбудили уголовное дело из-за выстрела из ружья в подростка, кидавшего петарды под колеса автомобилей, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:31
2024-11-02T16:51
происшествия
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россия
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ОМСК, 2 ноя - РИА Новости. На жителя Омска возбудили уголовное дело из-за выстрела из ружья в подростка, кидавшего петарды под колеса автомобилей, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области. Следователи установили, что днем на улице Володарского, 120 в Омске двое подростков, 15 и 16 лет, совместно с 22-летним другом бросали под автомобиль петарды. Владелец машины сделал им замечание. В ответ подростки стали кидать петарды ему под ноги. "Происходившее увидел 62-летний сосед, вернувшийся с охоты, который также сделал подросткам замечание. После словесного конфликта мужчина достал из машины охотничье ружье, заряженное дробью, и выстрелил в сторону подростков. Дробь отрикошетила от асфальта и попала 16-летнему парню в стопу", - сообщили в пресс-службе. Подростка доставили в детскую клиническую больницу. Ружье у мужчины изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
https://ria.ru/20241102/ubiystvo-1981567452.html
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происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
Житель Омска ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин

СК: житель Омска ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин

© СУ СК России по Омской области/TelegramФото с места, где житель Омска выстрелил из ружья в подростка
Фото с места, где житель Омска выстрелил из ружья в подростка - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© СУ СК России по Омской области/Telegram
Фото с места, где житель Омска выстрелил из ружья в подростка
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ОМСК, 2 ноя - РИА Новости. На жителя Омска возбудили уголовное дело из-за выстрела из ружья в подростка, кидавшего петарды под колеса автомобилей, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области.
Следователи установили, что днем на улице Володарского, 120 в Омске двое подростков, 15 и 16 лет, совместно с 22-летним другом бросали под автомобиль петарды. Владелец машины сделал им замечание. В ответ подростки стали кидать петарды ему под ноги.
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"Происходившее увидел 62-летний сосед, вернувшийся с охоты, который также сделал подросткам замечание. После словесного конфликта мужчина достал из машины охотничье ружье, заряженное дробью, и выстрелил в сторону подростков. Дробь отрикошетила от асфальта и попала 16-летнему парню в стопу", - сообщили в пресс-службе.
Подростка доставили в детскую клиническую больницу. Ружье у мужчины изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
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