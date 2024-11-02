https://ria.ru/20241102/omsk-1981499534.html

В Омске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы из Москвы

В Омске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы из Москвы - РИА Новости, 02.11.2024

В Омске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы из Москвы

Задержан мужчина, которого подозревают в убийстве 15-летней школьницы из Москвы, приехавшей с родственниками в Омск, рассказали в пресс-службе СУСК России по... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:08

2024-11-02T12:08

2024-11-02T12:08

происшествия

россия

москва

омск

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 2 ноя - РИА Новости. Задержан мужчина, которого подозревают в убийстве 15-летней школьницы из Москвы, приехавшей с родственниками в Омск, рассказали в пресс-службе СУСК России по Омской области. Школьница вместе с матерью и отцом прилетела в Омск из Москвы. Семья проживала в гостинице "Ника", находящейся рядом с городским парком Победы. Днем 22 июля девушка вышла погулять в парке и пропала. Ее искали родители, правоохранители, спасатели и волонтеры. К поискам подключали спецтехнику и квадрокоптеры. Через три дня в районе лодочной станции на 3-й Островской улице было обнаружено ее тело. "Задержан ранее судимый житель Омска, подозреваемый в совершении убийства девочки. Расследование преступления проводится опытными следователями первого отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности. В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение", - сообщили в пресс-службе. В силовых структурах рассказали РИА Новости, что 41-летний мужчина был неоднократно судим за половые преступления. "По инициативе следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в пресс-службе. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Омской области.

https://ria.ru/20241029/podrostok-1980655952.html

https://ria.ru/20241024/svadba-1979830228.html

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происшествия, россия, москва, омск, следственный комитет россии (ск рф)