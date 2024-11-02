https://ria.ru/20241102/omb-1981461902.html

Пленный рассказал, как украинцев насильно заставляют воевать в ВСУ

Пленный рассказал, как украинцев насильно заставляют воевать в ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024

Пленный рассказал, как украинцев насильно заставляют воевать в ВСУ

Сдавшийся в плен на харьковском направлении украинский военный из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр рассказал РИА Новости, что сотрудники... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T06:05

2024-11-02T06:05

2024-11-02T06:05

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ГЕНИЧЕСК, 2 ноя - РИА Новости. Сдавшийся в плен на харьковском направлении украинский военный из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр рассказал РИА Новости, что сотрудники украинской полиции и ТЦК (территориальные центры комплектования, как на Украине называют военкоматы) проводят массовые облавы на украинских мирных жителей, отбирают у них средства связи и насильно отправляют людей в армию. "Да я ведь не по своей воле пошел, я работал водителем. На "Газели" ездил, хлеб развозил. А у нас там облавы бывают, рейды такие, полиция с ТЦК делают эти мобильные посты. Я им говорю, что я хлеб ведь везу в магазин, что там люди без хлеба будут. А они - мы только там ваши данные обновим, посмотрим, и поедете дальше. Ну, я никуда уже не вернулся", - рассказал РИА Новости пленный. Собеседник агентства также объяснил, что в тот момент пытался связаться с семьей и с руководством на работе. "Я руководству позвонил, сказал, что ТЦК забрали, потом у меня забрали телефон. Я ни жене, никому ничего не мог сказать. Только уже потом, когда в Десне (учебная база ВСУ - ред.) были, у парней телефон там был, я жене позвонил и сказал, что "любимая, я уже служу", - рассказал он. Военнопленный попросил российских силовиков помочь ему перевести в Россию оставшуюся на Украине семью. Подразделение Александра сдалось в плен на харьковском направлении 22 октября, использовав для этого специально созданный Telegram-канал - @FREE_SOLDIER2022, рассказал ранее РИА Новости представитель российских силовых структур.

https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html

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в мире, здоровье - общество, украина, россия, вооруженные силы украины