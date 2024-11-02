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В Одессе военный выстрелил в мужчину, заступившегося за женщину - РИА Новости, 02.11.2024
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20:15 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/odessa-1981612772.html
В Одессе военный выстрелил в мужчину, заступившегося за женщину
В Одессе военный выстрелил в мужчину, заступившегося за женщину - РИА Новости, 02.11.2024
В Одессе военный выстрелил в мужчину, заступившегося за женщину
В Одессе действующий военнослужащий выстрелил из травматического пистолета и ранил мужчину, который вступился за женщину, пострадавший в больнице, сообщает... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T20:15
2024-11-02T20:15
одесса
украина
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Одессе действующий военнослужащий выстрелил из травматического пистолета и ранил мужчину, который вступился за женщину, пострадавший в больнице, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Одессе военный выстрелил в мужчину, который заступился за женщину... Стрелявший оказался действующим военнослужащим. Мужчина, в которого он стрелял, в больнице с ранениями шеи и грудной клетки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным СМИ, на одной из одесских дорог возник конфликт у мужчины и двух женщин, одну из них нарушитель начал избивать. За женщину вступился прохожий, за что в него "обидчик" выстрелил дважды из травматического пистолета и скрылся с места происшествия. Позже полицейским удалось его задержать.
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одесса, украина, в мире, вооруженные силы украины
Одесса, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
В Одессе военный выстрелил в мужчину, заступившегося за женщину

"Страна.ua": в Одессе военный ранил из травмата мужчину, который защищал женщину

© Фото : Национальная полиция УкраиныСотрудники полиции Украины на месте стрельбы в Одессе
Сотрудники полиции Украины на месте стрельбы в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : Национальная полиция Украины
Сотрудники полиции Украины на месте стрельбы в Одессе
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Одессе действующий военнослужащий выстрелил из травматического пистолета и ранил мужчину, который вступился за женщину, пострадавший в больнице, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе военный выстрелил в мужчину, который заступился за женщину... Стрелявший оказался действующим военнослужащим. Мужчина, в которого он стрелял, в больнице с ранениями шеи и грудной клетки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным СМИ, на одной из одесских дорог возник конфликт у мужчины и двух женщин, одну из них нарушитель начал избивать. За женщину вступился прохожий, за что в него "обидчик" выстрелил дважды из травматического пистолета и скрылся с места происшествия. Позже полицейским удалось его задержать.
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