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ВСУ увозили детей из Селидово под дулом автоматов, сообщил очевидец - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:46 02.11.2024 (обновлено: 10:50 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html
ВСУ увозили детей из Селидово под дулом автоматов, сообщил очевидец
ВСУ увозили детей из Селидово под дулом автоматов, сообщил очевидец - РИА Новости, 02.11.2024
ВСУ увозили детей из Селидово под дулом автоматов, сообщил очевидец
Киевские власти эвакуировали детей из Селидово "под дулом автоматов", рассказал РИА Новости житель освобожденного города по имени Станислав. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T05:46
2024-11-02T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
украина
селидово
донецкая народная республика
мария львова-белова
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Киевские власти эвакуировали детей из Селидово "под дулом автоматов", рассказал РИА Новости житель освобожденного города по имени Станислав. "Как это происходило? Понятно, что прятались дети. Приезжали к ним домой, под дулом автомата сначала выбивали двери, а потом под дулом автомата грузили их в микроавтобус и вывозили в сторону города Покровска", — сказал он. По словам собеседника агентства, изъятием детей занимались полицейские, которые получали данные о несовершеннолетних от школ. "Дети, которые оставались в городе Селидово, учились дистанционно. И школа имела все данные, контактный телефон родителей, также детей контролировали, где они находятся. Если же дети не эвакуировались вместе со своими родными и близкими, им звонила полиция Украины и предлагала эвакуироваться — в противном случае, если они не будут самостоятельно эвакуироваться, то они их принудительно эвакуируют", — добавил Станислав. Минобороны 29 октября отчиталось о взятии Селидово под контроль. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.Как рассказал в сентябре глава ДНР Денис Пушилин, на подконтрольных Киеву территориях Донбасса развернула активную деятельность организация "Белый ангел", которая похищала детей и насильственно вывозила их на Украину. По словам Пушилина, власти ДНР приняли заявления от родителей похищенных детей и будут продолжать работу, в том числе совместно с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.
https://ria.ru/20241102/bezhenets-1981457070.html
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украина
селидово
донецкая народная республика
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Житель Селидово: ВСУ эвакуировали детей под дулом автоматов
Украинские власти из Селидово, когда этот населенный пункт еще был под контролем ВСУ, эвакуировали детей "под дулом автоматов", об этом РИА Новости рассказал житель недавно освобожденного города в ДНР Станислав.
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в мире, здоровье - общество, украина, селидово, донецкая народная республика, мария львова-белова, денис пушилин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Украина, Селидово, Донецкая Народная Республика, Мария Львова-Белова, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ увозили детей из Селидово под дулом автоматов, сообщил очевидец

Очевидец: ВСУ эвакуировали детей из Селидово под дулом автоматов

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ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Киевские власти эвакуировали детей из Селидово "под дулом автоматов", рассказал РИА Новости житель освобожденного города по имени Станислав.
"Как это происходило? Понятно, что прятались дети. Приезжали к ним домой, под дулом автомата сначала выбивали двери, а потом под дулом автомата грузили их в микроавтобус и вывозили в сторону города Покровска", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, изъятием детей занимались полицейские, которые получали данные о несовершеннолетних от школ.
"Дети, которые оставались в городе Селидово, учились дистанционно. И школа имела все данные, контактный телефон родителей, также детей контролировали, где они находятся. Если же дети не эвакуировались вместе со своими родными и близкими, им звонила полиция Украины и предлагала эвакуироваться — в противном случае, если они не будут самостоятельно эвакуироваться, то они их принудительно эвакуируют", — добавил Станислав.
Минобороны 29 октября отчиталось о взятии Селидово под контроль. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.
Как рассказал в сентябре глава ДНР Денис Пушилин, на подконтрольных Киеву территориях Донбасса развернула активную деятельность организация "Белый ангел", которая похищала детей и насильственно вывозила их на Украину. По словам Пушилина, власти ДНР приняли заявления от родителей похищенных детей и будут продолжать работу, в том числе совместно с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоУкраинаСелидовоДонецкая Народная РеспубликаМария Львова-БеловаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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