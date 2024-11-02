https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html

ВСУ увозили детей из Селидово под дулом автоматов, сообщил очевидец

ВСУ увозили детей из Селидово под дулом автоматов, сообщил очевидец - РИА Новости, 02.11.2024

ВСУ увозили детей из Селидово под дулом автоматов, сообщил очевидец

Киевские власти эвакуировали детей из Селидово "под дулом автоматов", рассказал РИА Новости житель освобожденного города по имени Станислав. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T05:46

2024-11-02T05:46

2024-11-02T10:50

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ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Киевские власти эвакуировали детей из Селидово "под дулом автоматов", рассказал РИА Новости житель освобожденного города по имени Станислав. "Как это происходило? Понятно, что прятались дети. Приезжали к ним домой, под дулом автомата сначала выбивали двери, а потом под дулом автомата грузили их в микроавтобус и вывозили в сторону города Покровска", — сказал он. По словам собеседника агентства, изъятием детей занимались полицейские, которые получали данные о несовершеннолетних от школ. "Дети, которые оставались в городе Селидово, учились дистанционно. И школа имела все данные, контактный телефон родителей, также детей контролировали, где они находятся. Если же дети не эвакуировались вместе со своими родными и близкими, им звонила полиция Украины и предлагала эвакуироваться — в противном случае, если они не будут самостоятельно эвакуироваться, то они их принудительно эвакуируют", — добавил Станислав. Минобороны 29 октября отчиталось о взятии Селидово под контроль. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.Как рассказал в сентябре глава ДНР Денис Пушилин, на подконтрольных Киеву территориях Донбасса развернула активную деятельность организация "Белый ангел", которая похищала детей и насильственно вывозила их на Украину. По словам Пушилина, власти ДНР приняли заявления от родителей похищенных детей и будут продолжать работу, в том числе совместно с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

https://ria.ru/20241102/bezhenets-1981457070.html

https://ria.ru/20241101/plennyy-1981265090.html

украина

селидово

донецкая народная республика

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Житель Селидово: ВСУ эвакуировали детей под дулом автоматов Украинские власти из Селидово, когда этот населенный пункт еще был под контролем ВСУ, эвакуировали детей "под дулом автоматов", об этом РИА Новости рассказал житель недавно освобожденного города в ДНР Станислав. 2024-11-02T05:46 true PT0M53S

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в мире, здоровье - общество, украина, селидово, донецкая народная республика, мария львова-белова, денис пушилин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)