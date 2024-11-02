https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981459269.html

Очевидец: ВСУ использовали БПЛА с зажигательной смесью для ударов по домам

Очевидец: ВСУ использовали БПЛА с зажигательной смесью для ударов по домам - РИА Новости, 02.11.2024

Очевидец: ВСУ использовали БПЛА с зажигательной смесью для ударов по домам

Украинские военные применяли БПЛА с зажигательной смесью во время атак по многоквартирным жилым домам в ДНР, об этом РИА Новости рассказала жительница... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T04:48

2024-11-02T04:48

2024-11-02T09:21

специальная военная операция на украине

жилье

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские военные применяли БПЛА с зажигательной смесью во время атак по многоквартирным жилым домам в ДНР, об этом РИА Новости рассказала жительница освобожденной в ДНР Мариновки Светлана. Минобороны России об освобождении Мариновки в ДНР в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр сообщали 27 сентября. "Мы лично своими глазами видели, потому что мы вышли во двор. Прилетел дрон с какой-то зажигательной смесью, потому что видно, как он летит, а оно - льет и загорается крыша", — сказала Светлана. Атакованным зданием оказался двухэтажный многоквартирный дом, в котором она временно проживала. По ее словам, если бы эта атака случилась ночью, она бы не смогла выбраться из горящего здания.

https://ria.ru/20241102/evakuirovannaya-1981458487.html

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донецкая народная республика

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Жительница Мариновки: ВСУ применяли БПЛА с зажигательной смесью во время атак по жилым домам ВСУ применяли БПЛА с зажигательной смесью во время атак по многоквартирным жилым домам в ДНР, об этом РИА Новости рассказала жительница освобожденной в ДНР Мариновки Светлана 2024-11-02T04:48 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность