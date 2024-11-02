https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981459269.html
Очевидец: ВСУ использовали БПЛА с зажигательной смесью для ударов по домам
Очевидец: ВСУ использовали БПЛА с зажигательной смесью для ударов по домам - РИА Новости, 02.11.2024
Очевидец: ВСУ использовали БПЛА с зажигательной смесью для ударов по домам
Украинские военные применяли БПЛА с зажигательной смесью во время атак по многоквартирным жилым домам в ДНР, об этом РИА Новости рассказала жительница... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T04:48
2024-11-02T04:48
2024-11-02T09:21
специальная военная операция на украине
жилье
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские военные применяли БПЛА с зажигательной смесью во время атак по многоквартирным жилым домам в ДНР, об этом РИА Новости рассказала жительница освобожденной в ДНР Мариновки Светлана. Минобороны России об освобождении Мариновки в ДНР в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр сообщали 27 сентября. "Мы лично своими глазами видели, потому что мы вышли во двор. Прилетел дрон с какой-то зажигательной смесью, потому что видно, как он летит, а оно - льет и загорается крыша", — сказала Светлана. Атакованным зданием оказался двухэтажный многоквартирный дом, в котором она временно проживала. По ее словам, если бы эта атака случилась ночью, она бы не смогла выбраться из горящего здания.
https://ria.ru/20241102/evakuirovannaya-1981458487.html
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Жительница Мариновки: ВСУ применяли БПЛА с зажигательной смесью во время атак по жилым домам
ВСУ применяли БПЛА с зажигательной смесью во время атак по многоквартирным жилым домам в ДНР, об этом РИА Новости рассказала жительница освобожденной в ДНР Мариновки Светлана
2024-11-02T04:48
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жилье, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Очевидец: ВСУ использовали БПЛА с зажигательной смесью для ударов по домам
Очевидец: ВСУ применили БПЛА с зажигательной смесью при атаке по жилым домам