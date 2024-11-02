https://ria.ru/20241102/obstrely-1981624917.html

Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки выросло до шести

Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки выросло до шести - РИА Новости, 02.11.2024

Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки выросло до шести

Число пострадавших в субботу в результате обстрелов украинскими войсками мирных жителей Горловки увеличилось до шести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T22:23

2024-11-02T22:23

2024-11-02T22:23

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в субботу в результате обстрелов украинскими войсками мирных жителей Горловки увеличилось до шести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о пяти раненых мирных жителях города. "Шесть мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале. Он уточнил, что среди пострадавших - молодые люди 2005 и 2006 годов рождения, мужчины 1952, 1965 и 1969 годов рождения, а также женщина 1994 года рождения. Он добавил, что им оказана необходимая медицинская помощь. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, иван приходько, происшествия