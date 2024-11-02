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Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки выросло до шести - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/obstrely-1981624917.html
Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки выросло до шести
Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки выросло до шести - РИА Новости, 02.11.2024
Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки выросло до шести
Число пострадавших в субботу в результате обстрелов украинскими войсками мирных жителей Горловки увеличилось до шести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T22:23
2024-11-02T22:23
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в субботу в результате обстрелов украинскими войсками мирных жителей Горловки увеличилось до шести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о пяти раненых мирных жителях города. "Шесть мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале. Он уточнил, что среди пострадавших - молодые люди 2005 и 2006 годов рождения, мужчины 1952, 1965 и 1969 годов рождения, а также женщина 1994 года рождения. Он добавил, что им оказана необходимая медицинская помощь. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Иван Приходько, Происшествия
Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки выросло до шести

Пушилин: число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки возросло до шести

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в субботу в результате обстрелов украинскими войсками мирных жителей Горловки увеличилось до шести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о пяти раненых мирных жителях города.
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22 июня 2022, 17:18
"Шесть мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Он уточнил, что среди пострадавших - молодые люди 2005 и 2006 годов рождения, мужчины 1952, 1965 и 1969 годов рождения, а также женщина 1994 года рождения. Он добавил, что им оказана необходимая медицинская помощь.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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