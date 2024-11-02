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В Сирии зона деэскалации четыре раза подверглась обстрелам террористов - РИА Новости, 02.11.2024
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22:57 02.11.2024 (обновлено: 23:16 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/obstrel-1981625393.html
В Сирии зона деэскалации четыре раза подверглась обстрелам террористов
В Сирии зона деэскалации четыре раза подверглась обстрелам террористов - РИА Новости, 02.11.2024
В Сирии зона деэскалации четыре раза подверглась обстрелам террористов
Четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористов зафиксировано за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T22:57
2024-11-02T23:16
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористов зафиксировано за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* (обе запрещены в РФ): в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – три обстрела", - сказал он на брифинге. Игнасюк добавил, что авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирийской Арабской Республики.*Запрещенная в России террористическая организация*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, россия, алеппо, идлиб (мухафаза), сирия
В мире, Россия, Алеппо, Идлиб (мухафаза), Сирия
В Сирии зона деэскалации четыре раза подверглась обстрелам террористов

ЦПВС: в Сирии зона деэскалации подверглась четырем обстрелам за сутки

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСовместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористов зафиксировано за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* (обе запрещены в РФ): в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – три обстрела", - сказал он на брифинге.
Игнасюк добавил, что авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирийской Арабской Республики.
*Запрещенная в России террористическая организация
*Запрещенная в России террористическая организация
Место ударов, нанесенных по штабам сил, союзным сирийской армии, в провинции Дейр-эз-Зор - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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