https://ria.ru/20241102/obstrel-1981625393.html

В Сирии зона деэскалации четыре раза подверглась обстрелам террористов

В Сирии зона деэскалации четыре раза подверглась обстрелам террористов - РИА Новости, 02.11.2024

В Сирии зона деэскалации четыре раза подверглась обстрелам террористов

Четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористов зафиксировано за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T22:57

2024-11-02T22:57

2024-11-02T23:16

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористов зафиксировано за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* (обе запрещены в РФ): в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – три обстрела", - сказал он на брифинге. Игнасюк добавил, что авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирийской Арабской Республики.*Запрещенная в России террористическая организация*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241031/siriya-1981249451.html

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