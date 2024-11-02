В Сирии зона деэскалации четыре раза подверглась обстрелам террористов
ЦПВС: в Сирии зона деэскалации подверглась четырем обстрелам за сутки
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСовместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористов зафиксировано за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* (обе запрещены в РФ): в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – три обстрела", - сказал он на брифинге.
Игнасюк добавил, что авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирийской Арабской Республики.
*Запрещенная в России террористическая организация
*Запрещенная в России террористическая организация
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