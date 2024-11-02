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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 02.11.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили десять снарядов, в том числе четыре кассетных, калибра 155 миллиметров по Горловке, а также сбросили взрывоопасный предмет с... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T22:07
2024-11-02T22:07
2024-11-02T22:07
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов, в том числе четыре кассетных, калибра 155 миллиметров по Горловке, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В период с 13.05 до 20.35 ВСУ выпустили по Горловке еще восемь снарядов того же калибра, в том числе четыре кассетных, и сбросили взрывоопасный предмет с дрона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 10 снарядов по Горловке