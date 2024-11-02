https://ria.ru/20241102/obstrel-1981622927.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 02.11.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили десять снарядов, в том числе четыре кассетных, калибра 155 миллиметров по Горловке, а также сбросили взрывоопасный предмет с... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T22:07

2024-11-02T22:07

2024-11-02T22:07

специальная военная операция на украине

горловка

украина

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов, в том числе четыре кассетных, калибра 155 миллиметров по Горловке, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В период с 13.05 до 20.35 ВСУ выпустили по Горловке еще восемь снарядов того же калибра, в том числе четыре кассетных, и сбросили взрывоопасный предмет с дрона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия