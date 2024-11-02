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При украинских обстрелах Херсонской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 02.11.2024 (обновлено: 19:03 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/obstrel-1981601959.html
При украинских обстрелах Херсонской области пострадали два мирных жителя
При украинских обстрелах Херсонской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 02.11.2024
При украинских обстрелах Херсонской области пострадали два мирных жителя
Два жителя Херсонской области ранены в результате обстрелов ВСУ за последние сутки, они госпитализированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:59
2024-11-02T19:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
скадовск
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Два жителя Херсонской области ранены в результате обстрелов ВСУ за последние сутки, они госпитализированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В селе Крынки из-за террористического удара укрофашистов мужчина 1963 года рождения получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в Скадовск. В Алешках ВСУ обстреляли жилые кварталы города. В результате пострадала женщина 1980 года рождения. Её доставили в местную больницу" , - написал губернатор. Также в Новой Каховке из-за обстрелов противника сгорело здание магазина. Жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
скадовск
новая каховка
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херсонская область , скадовск, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Скадовск, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
При украинских обстрелах Херсонской области пострадали два мирных жителя

Сальдо: при украинских обстрелах Херсонской области пострадали два мирных жителя

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Два жителя Херсонской области ранены в результате обстрелов ВСУ за последние сутки, они госпитализированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В селе Крынки из-за террористического удара укрофашистов мужчина 1963 года рождения получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в Скадовск. В Алешках ВСУ обстреляли жилые кварталы города. В результате пострадала женщина 1980 года рождения. Её доставили в местную больницу" , - написал губернатор.
Также в Новой Каховке из-за обстрелов противника сгорело здание магазина. Жертв и пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьСкадовскНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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