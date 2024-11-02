https://ria.ru/20241102/obstrel-1981601959.html
При украинских обстрелах Херсонской области пострадали два мирных жителя
При украинских обстрелах Херсонской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 02.11.2024
При украинских обстрелах Херсонской области пострадали два мирных жителя
Два жителя Херсонской области ранены в результате обстрелов ВСУ за последние сутки, они госпитализированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:59
2024-11-02T18:59
2024-11-02T19:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
скадовск
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Два жителя Херсонской области ранены в результате обстрелов ВСУ за последние сутки, они госпитализированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В селе Крынки из-за террористического удара укрофашистов мужчина 1963 года рождения получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в Скадовск. В Алешках ВСУ обстреляли жилые кварталы города. В результате пострадала женщина 1980 года рождения. Её доставили в местную больницу" , - написал губернатор. Также в Новой Каховке из-за обстрелов противника сгорело здание магазина. Жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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новая каховка
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херсонская область , скадовск, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Скадовск, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
При украинских обстрелах Херсонской области пострадали два мирных жителя
Сальдо: при украинских обстрелах Херсонской области пострадали два мирных жителя