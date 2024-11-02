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Россия не пытается извлечь выгоду из обмена пленными с Украиной, заявил МИД - РИА Новости, 02.11.2024
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17:24 02.11.2024 (обновлено: 17:40 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/obmen-1981585854.html
Россия не пытается извлечь выгоду из обмена пленными с Украиной, заявил МИД
Россия не пытается извлечь выгоду из обмена пленными с Украиной, заявил МИД - РИА Новости, 02.11.2024
Россия не пытается извлечь выгоду из обмена пленными с Украиной, заявил МИД
Россия не пытается извлечь политическую выгоду из обмена военнопленными с Украиной, Киев в этом вопросе устраивает "политический перфоманс", заявила официальный РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:24
2024-11-02T17:40
в мире
россия
украина
киев
мария захарова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия не пытается извлечь политическую выгоду из обмена военнопленными с Украиной, Киев в этом вопросе устраивает "политический перфоманс", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы всегда акцентируем внимание на то, что данное взаимодействие является гуманитарным, что оно, это взаимодействие, не ставит целью достижение каких-либо политических выгод ", - отметила она в ходе онлайн-брифинга, говоря об обмене военнопленными."Но мы также констатируем, что для киевского режима этот процесс является политическим и, мало того, они рассматривают его, как медийный инструмент для продвижения своих интересов", - добавила Захарова.По ее словам, киевский режим концентрируется и делает все для того, чтобы от реальной конкретной работы, приносящей результаты, уйти в сторону бесконечных политических и международно-политических перфомансов.
https://ria.ru/20241102/mid-1981588430.html
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в мире, россия, украина, киев, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова
Россия не пытается извлечь выгоду из обмена пленными с Украиной, заявил МИД

МИД: Россия не пытается извлечь выгоду из обмена пленными, в отличие от Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия не пытается извлечь политическую выгоду из обмена военнопленными с Украиной, Киев в этом вопросе устраивает "политический перфоманс", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы всегда акцентируем внимание на то, что данное взаимодействие является гуманитарным, что оно, это взаимодействие, не ставит целью достижение каких-либо политических выгод ", - отметила она в ходе онлайн-брифинга, говоря об обмене военнопленными.
"Но мы также констатируем, что для киевского режима этот процесс является политическим и, мало того, они рассматривают его, как медийный инструмент для продвижения своих интересов", - добавила Захарова.
По ее словам, киевский режим концентрируется и делает все для того, чтобы от реальной конкретной работы, приносящей результаты, уйти в сторону бесконечных политических и международно-политических перфомансов.
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