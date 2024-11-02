https://ria.ru/20241102/obmen-1981585854.html

Россия не пытается извлечь выгоду из обмена пленными с Украиной, заявил МИД

Россия не пытается извлечь выгоду из обмена пленными с Украиной, заявил МИД - РИА Новости, 02.11.2024

Россия не пытается извлечь выгоду из обмена пленными с Украиной, заявил МИД

Россия не пытается извлечь политическую выгоду из обмена военнопленными с Украиной, Киев в этом вопросе устраивает "политический перфоманс", заявила официальный РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:24

2024-11-02T17:24

2024-11-02T17:40

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мария захарова

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия не пытается извлечь политическую выгоду из обмена военнопленными с Украиной, Киев в этом вопросе устраивает "политический перфоманс", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы всегда акцентируем внимание на то, что данное взаимодействие является гуманитарным, что оно, это взаимодействие, не ставит целью достижение каких-либо политических выгод ", - отметила она в ходе онлайн-брифинга, говоря об обмене военнопленными."Но мы также констатируем, что для киевского режима этот процесс является политическим и, мало того, они рассматривают его, как медийный инструмент для продвижения своих интересов", - добавила Захарова.По ее словам, киевский режим концентрируется и делает все для того, чтобы от реальной конкретной работы, приносящей результаты, уйти в сторону бесконечных политических и международно-политических перфомансов.

https://ria.ru/20241102/mid-1981588430.html

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в мире, россия, украина, киев, мария захарова