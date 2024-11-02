Рейтинг@Mail.ru
Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 02.11.2024 (обновлено: 17:32 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/obmen-1981585271.html
Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, заявили в МИД
Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 02.11.2024
Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, заявили в МИД
Украина в настоящее время саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:21
2024-11-02T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украина в настоящее время саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В настоящее время киевский режим буквально саботирует этот процесс (обмена - ред.), который был и институционализирован и, собственно говоря, давал результаты", - сказала Захарова в ходе брифинга по теме украинских военнопленных."Потому что они сосредоточились исключительно на обмене боевиками, то есть националистических батальонов. Их интересуют те подразделения и те военнослужащие, представители батальонов, которые мы характеризуем как экстремистские, террористические, националистические", - добавила она.
https://ria.ru/20241102/sk-1981564283.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Мария Захарова
Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, заявили в МИД

Захарова: Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украина в настоящее время саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"В настоящее время киевский режим буквально саботирует этот процесс (обмена - ред.), который был и институционализирован и, собственно говоря, давал результаты", - сказала Захарова в ходе брифинга по теме украинских военнопленных.
"Потому что они сосредоточились исключительно на обмене боевиками, то есть националистических батальонов. Их интересуют те подразделения и те военнослужащие, представители батальонов, которые мы характеризуем как экстремистские, террористические, националистические", - добавила она.
Военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области
Вчера, 16:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала