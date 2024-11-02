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Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, заявили в МИД
Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 02.11.2024
Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, заявили в МИД
Украина в настоящее время саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:21
2024-11-02T17:21
2024-11-02T17:32
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украина в настоящее время саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В настоящее время киевский режим буквально саботирует этот процесс (обмена - ред.), который был и институционализирован и, собственно говоря, давал результаты", - сказала Захарова в ходе брифинга по теме украинских военнопленных."Потому что они сосредоточились исключительно на обмене боевиками, то есть националистических батальонов. Их интересуют те подразделения и те военнослужащие, представители батальонов, которые мы характеризуем как экстремистские, террористические, националистические", - добавила она.
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в мире, россия, украина, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Мария Захарова
Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, заявили в МИД
Захарова: Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с РФ