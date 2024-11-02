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Россиянам с ипотекой разрешили не платить один налог
Россиянам с ипотекой разрешили не платить один налог - РИА Новости, 02.11.2024
Россиянам с ипотекой разрешили не платить один налог
Россиян, оформивших жилищный кредит до конца 2024 года, освободят от уплаты НДФЛ с материальной выгоды от экономии по процентам, рассказала в интервью агентству РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T02:10
2024-11-02T02:10
2024-11-02T09:47
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиян, оформивших жилищный кредит до конца 2024 года, освободят от уплаты НДФЛ с материальной выгоды от экономии по процентам, рассказала в интервью агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.Под материальной выгодой подразумевается дополнительный доход, возникший от экономии на процентах из-за разницы ставок. "Обязанность уплачивать такой налог возникает тогда, когда ставка по кредиту ниже 2/3 от ключевой ставки", — объяснила юрист.При нынешнем уровне ключевой ставки 21% под уплату налога попадают ипотечные договоры по ставке менее 14%. Таких довольно много, ведь несколько лет назад была ипотека и под 4-5% годовых.Но платить этот налог приходится лишь тем, кто работает в банке, выдавшем ипотеку, или находится в другой взаимозависимости. То есть, изначально это узкая категория заемщиков. Получатели льготной ипотеки не обязаны платить его в принципе.Но было бы несправедливо “повесить” дополнительный налог из-за роста ключевой ставки даже на незначительное число людей, поэтому их решили освободить от выплат, заключила Гусятникова.
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экономика, ипотека, pg partners, ндфл, налоги
Экономика, Ипотека, PG Partners, НДФЛ, Налоги
Россиянам с ипотекой разрешили не платить один налог
Юрист: взявших ипотеку до конца года россиян избавят от налога на выгоду
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Россиян, оформивших жилищный кредит до конца 2024 года, освободят от уплаты НДФЛ с материальной выгоды от экономии по процентам, рассказала в интервью
агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.
Под материальной выгодой подразумевается дополнительный доход, возникший от экономии на процентах из-за разницы ставок.
"Обязанность уплачивать такой налог возникает тогда, когда ставка по кредиту ниже 2/3 от ключевой ставки", — объяснила юрист.
При нынешнем уровне ключевой ставки 21% под уплату налога попадают ипотечные договоры по ставке менее 14%. Таких довольно много, ведь несколько лет назад была ипотека и под 4-5% годовых.
Но платить этот налог приходится лишь тем, кто работает в банке, выдавшем ипотеку, или находится в другой взаимозависимости. То есть, изначально это узкая категория заемщиков. Получатели льготной ипотеки не обязаны платить его в принципе.
Но было бы несправедливо “повесить” дополнительный налог из-за роста ключевой ставки даже на незначительное число людей, поэтому их решили освободить от выплат, заключила Гусятникова.