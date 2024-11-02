https://ria.ru/20241102/nalog-1981449915.html

Россиянам с ипотекой разрешили не платить один налог

Россиянам с ипотекой разрешили не платить один налог - РИА Новости, 02.11.2024

Россиянам с ипотекой разрешили не платить один налог

Россиян, оформивших жилищный кредит до конца 2024 года, освободят от уплаты НДФЛ с материальной выгоды от экономии по процентам, рассказала в интервью агентству РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T02:10

2024-11-02T02:10

2024-11-02T09:47

экономика

ипотека

pg partners

ндфл

налоги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929016251_0:132:3078:1863_1920x0_80_0_0_2c9bbc718a267405637927e65b2d3b30.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиян, оформивших жилищный кредит до конца 2024 года, освободят от уплаты НДФЛ с материальной выгоды от экономии по процентам, рассказала в интервью агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.Под материальной выгодой подразумевается дополнительный доход, возникший от экономии на процентах из-за разницы ставок. "Обязанность уплачивать такой налог возникает тогда, когда ставка по кредиту ниже 2/3 от ключевой ставки", — объяснила юрист.При нынешнем уровне ключевой ставки 21% под уплату налога попадают ипотечные договоры по ставке менее 14%. Таких довольно много, ведь несколько лет назад была ипотека и под 4-5% годовых.Но платить этот налог приходится лишь тем, кто работает в банке, выдавшем ипотеку, или находится в другой взаимозависимости. То есть, изначально это узкая категория заемщиков. Получатели льготной ипотеки не обязаны платить его в принципе.Но было бы несправедливо “повесить” дополнительный налог из-за роста ключевой ставки даже на незначительное число людей, поэтому их решили освободить от выплат, заключила Гусятникова.

https://realty.ria.ru/20241031/minfin-1981186984.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, pg partners, ндфл, налоги